Após insucesso no Corinthians, meia Guilherme é confirmado como novo reforço do Atlético-PR

Foto: Daniel Augusto jr/Agência Corinthians

O meia-atacante Guilherme, de 28 anos, foi confirmado hoje (26) na capital do Paraná, Curitiba, como novo reforço do Furacão para a temporada 2017. O jogador chega por empréstimo do Corinthians. O presidente do Timão, Roberto de Andrade, já havia antecipado, no final de semana, sobre o acerto de seu meia para Atlético-PR.

Após a realização de exames, o jogador ficará disponível para disputar o campeonato brasileiro e, em caso de classificação, a fase mata-mata o clube na Libertadores, com o contrato de empréstimo válido até dezembro de 2018. Seu vínculo com o Corinthians, no entanto, tem validade no final de 2019 e, durante esse período, poderá voltar ao clube paulista.

Os valores em torno da negociação, fechado por seu empresário que permaneceu em São Paulo para reunião com os dirigentes no CT Joaquim Grava para tratar os assuntos finais da negociação, gira em torno à R$ 4 milhões, se somadas todas as tarifas e taxas ao fim dos vinte meses de empréstimo, onde o salário do jogador, de R$ 400 mil mensais, será dividido entre as duas equipes.

A perda de espaço na equipe titular após a vinda do técnico Fábio Carille foi um dos principais motivos que fizeram com que a decisão do meia de deixar o clube para o Atlético-PR pesasse, uma vez que o jogador não havia sido relacionado pelo técnico alvinegro para as ultimas cinco partidas. Guilherme já havia recebido duas propostas anteriores – uma do Internacional e outra do Coritiba –, mas havia recusado ambas. Os atrativos para o acerto com o Furacão, além da oportunidade de disputar a Libertadores, foi de poder trabalhar com Paulo Antuori, velho conhecido de sua passagem pelo Cruzeiro.