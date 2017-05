Corinthians consegue efeito suspensivo e Fagner é liberado para final do Paulistão

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A enorme certeza que o Corinthians tinha em ter Fagner liberado para a segunda final do Paulistão 2017 se confirmou. O lateral, punido por um jogo de suspensão após o Tribunal de Justiça Desportiva analisar vídeos da confusão entre o jogador corinthiano e o peruano Cueva, recebeu efeito suspensivo e vai para o jogo.

A confirmação ocorreu na manhã dessa sexta-feira (05) através de um documento emitido pelo TJD-SP e que libera o lateral alvinegro para a segunda final do Paulistão. A confiança na liberação era grande durante a semana e em nenhum momento o técnico Fábio Carille mudou a formação da defesa.

Motivo de enorme repercussão após o Majestoso, a confusão entre Fagner e Cueva foi parar nos tribunais. O peruano foi apenas advertido, enquanto o corinthiano teve o julgamento antecipado e julgado. O Departamento Jurídico do Corinthians logo entrou em ação e liberou o atleta, algo já quase certo dentro do clube durante a semana.

A opção mais certa, caso Fagner não atuasse, seria Léo Príncipe. Com a certeza do experiente e titular jogador, Carille não terá tanta preocupação na montagem da equipe. Sem Gabriel e Rodriguinho, suspensos por cartões amarelos, o Timão deverá ter Paulo Roberto e Camacho.

A enorme vantagem construída em Campinas, no jogo da ida, traz enorme confiança. A Ponte Preta precisa vencer por três gols de diferenças para levar aos pênaltis, fato nunca acontecido na história recente da Arena Corinthians. No jogo da ida, no Moisés Lucarelli, o alvinegro da capital sobrou ao vencer por 3 a 0, na reedição da final de 1997, exatamente 40 anos atrás do fim da fila corinthiana.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes dessa grande final com especiais, matérias durante todo o dia e com o tempo real online, além da repercussão pós-título e entrevistas dos personagens em Itaquera.