Fábio Carille confirma mudanças e garante Cássio como capitão na final do Paulista

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Novos nomes e um velho de casa. É assim que o Corinthians se prepara para o duelo final na decisão do Campeonato Paulista 2017. Depois de abrir enorme vantagem no jogo da ida, a expectativa é que o confronto contra a Ponte Preta, domingo (07), na Arena Corinthians, seja apenas uma formalidade.

Sempre respeitando e mantendo o pé no chão, o técnico Fábio Carille deu coletiva após o chuvoso treinamento desta sexta-feira (05) no CT Joaquim Grava, o comandante corinthiano confirmou os substitutos de Rodriguinho e Gabriel, suspensos após cartões amarelos no jogo da ida.

Com Camacho e Paulo Roberto no meio-campo, Carille mudará o esquema, colocando Jádson centralizado numa formação em losango.

"Treinei duas situações, sendo uma com losango, com Jádson na frente dos três jogadores, e o 4-1-4-1, com Camacho e Maycon na frente do Paulo Roberto. Gostei também do 4-2-3-1, com Léo Jabá e Clayton, mas ontem defini que começo com Camacho. Com ele ganho mais posse de bola e qualidade. Sempre foi meia e, por isso, a opção de manter dois armadores na equipe".

Além da nova formação, Carille acabou com as dúvidas sobre quem seria o capitão. Introduzido desde a época de Tite, a faixa de capitão era um rodízio, mas Cássio usará e vai levantar a taça pela primeira vez, caso confirme a vantagem.

"Está definido antes do primeiro jogo em Campinas. É o Cássio. Sigo a história do Corinthians de quando começou o rodízio. Alessandro levantou o brasileiro de 2011, Libertadores e Mundial de 2012 e o Paulista. Na Recopa de 2013, foi o Danilo, e em 2015 o Ralf. Se confirmar o título, fazendo grande jogo primeiro, o Cássio é o capitão".

A faixa e a possível taça são sinais da volta por cima do goleiro, presente no Corinthians desde 2012 e um dos líderes desse elenco. Cássio chegou a ser banco no ano passado, mas retomou o posto após lesão de Walter.

"Cássio é mais um que podemos colocar como destaque. Passamos nove jogos sem sofrer gols no Paulista. Ele veio muito bem em janeiro, quando se apresentou com o peso lá embaixo. Ele sabe que não veio bem no ano passado, mas veio mais focado nesse ano."

Com Cássio capitão e promessa de enorme festa em Itaquera, o Timão deverá ter Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, Arana; Paulo Roberto, Camacho, Maycon, Jádson; Romero, Jô. A VAVEL Brasil trará tudo no melhor tempo real online.