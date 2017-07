Especial Libertadores-2012: Um ato inesquecível

Esta é uma das histórias mais legais envolvendo eu e meu time de coração, o Corinthians. Estou escrevendo este relato há exatamente cinco anos e um dia após aquele gol de Romarinho no La Bombonera, no 1 a 1, na partida de ida da final da Libertadores da América de 2012. A trajetória do Corinthians até a final, é improvável, assim como eu estar presente no tobogã - atrás do gol onde Sheik marcou os dois naquela noite - do Pacaembu.

Eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo. Mais de 120km me separam do Corinthians (minha vida, minha história, meu amor). A distância nunca foi o maior empecilho para meu pai me levar ao estádio - até hoje, somente uma vez, fui sem ele. Explicado um pouco sobre quem, como e de onde eu venho, vamos caminhando, como aquele time comandado por Tite até a grande final.

Em 2012, meu pai fez os nossos cartões do Fiel Torcedor. Imagina como era "osso", fazer duas viagens a São Paulo, uma para comprar ingressos e outra pra assistir aos jogos. O primeiro jogo pelo plano de sócio, não me esqueço, Corinthians x Paulista no Paulistão. 1 a 0 gol do William do Bigode (em um jogo horrível). Segundo jogo? Sim, Corinthians x Boca Juniors, no fatídico 04/07/2012. Mas o que tem de tão improvável nesta história?

Meu pai colocara um colega de trabalho como dependente no programa de sócio torcedor, logo, nóss três tínhamos acesso a conta. Os ingressos estavam sendo vendidos desde a segunda-feira aos sócios mais assíduos. Pra nós, meros mortais, abria a venda na quinta-feira ao meio dia - um dia após o jogo. Acordei cedo, nervoso com a possibilidade de estar presente em um dos jogos mais importantes da história do clube. Como já havia acontecido nos outros jogos da competição os ingressos se esgotariam em poucos minutos.

Peguei os computadores, eu e meu pai aguardando dar a hora. Quando deu o horário, fomos acessar o site e... página dando problema devido ao número de acessos. Apesar da vontade enorme de ir, sabia que isso poderia acontecer. Nisso toca o telefone, era o colega dependente, perguntando se nós conseguimos comprar, dissemos que não. Então ele fez algo que até hoje considero de um corinthianismo sem tamanho, vocês vão entender o porque.

"Eu consegui logar aqui no site e posso reservar os ingressos, mas não vou poder ir, meu cartão (do fiel torcedor) ainda não chegou, então só consigo comprar para vocês dois", disse ele.

Meu pai olhou pra mim e perguntou: "e agora, faz o que?" Eu pensei durante exatos 3 segundos e disse: compra. Fica aqui uma pergunta, nesse cenário, o que vocês fariam?

Voltando ao colega, admirável em uma situação dessas ele ter nos falado e ainda comprado os ingressos. Ele não foi, nós fomos, mas eu torci muito por ele e serei grato eternamente por ele ter feito o que fez. Por ter sido Corinthians.

Entrei no Pacaembu, naquele dia 4 de julho de 2012, oito dias antes do meu aniversário - pode-se dizer que foi um presente - às 19:14 da noite. Lembro que nos arredores do Paulo Machado de Carvalho, torcedores diziam pagar até mil reais no ingresso. Meu pai até me fez essa oferta, "e ai, quer vender?" Mas convenhamos, depois de lerem tudo isso, acham que algo me tiraria daquele lugar? NÃO!

Nesse horário já tinham muitos torcedores, principalmente do Boca - uns 4 mil pelo menos. E que festa aqueles caras fizeram, nunca vi torcida igual, Já fui em todos os clássicos paulistas, inclusive na época de Morumbi dividido, mas nunca havia visto algo parecido. Aqui meus parabéns aos hermanos, todos em uma só voz, que se fazia ouvir.

Lembro do aquecimento dos goleiros. Orion Romero era o goleiro do Boca, machucou no primeiro tempo, mas isso não vem ao caso agora. Tudo conspirava ao nosso favor, o primeiro chute do preparador de goleiro deles foi no ângulo, a Fiel foi a loucura é claro. No segundo chute, ele foi abaixar, levou um frango, de novo, fomos a loucura.

Em campo vocês já sabem o que aconteceu. Cruzamento de Alex, cabeçada de Jorge Henrique, bola perambulando na área, Danilo de calcanhar para Sheik de peito de pé abrir o placar. Nesse momento, haviam faixas brancas e pretas em todas as arquibancadas, eu estava exatamente com uma delas sobre minha cabeça, na hora que a bola foi a rede, eu fui ao chão, de joelhos. Abraços em alvinegros com os olhos marejados, perdi as contas, foram muitos.

Depois veio o segundo de Emerson Sheik, após interceptação no passe feito por Schiavi, foi correndo, correndo e gol. Essa hora já não tinha mais voz, parafraseando meu pai "estava naturalmente drogado" naquele momento. Sabia que nada mais podia tirar aquele título. O Corinthians foi superior ao Boca Juniors do primeiro ao último minuto.

É CAMPEÃO, É CAMPEÃO!

Alessandro erguendo aquela taça que tanto esperávamos foi o ápice do sonho, do time dos sonhos, do ano dos sonhos. 04 de Julho de 2012, naquele fatídico dia, eu estava fazendo justamente o que amo fazer: torcer para o Corinthians.