Zagueiro Balbuena marca no fim e Corinthians empata contra Patriotas na ida à Colômbia

Nesta quarta-feira (28), o Corinthians foi até a Colômbia enfrentar o Patriotas pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Depois de sair atrás no marcador, o Timão garantiu o empate com o paraguaio Balbuena. Com o resultado, os comandados de Fábio Carrile chegaram a 24 jogos sem derrota.

A partida de volta acontece apenas no dia 26 de julho, daqui a um mês. O time brasileiro garante a vaga se empatar sem gols, empate em 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis, empate com 2 ou mais gols, classifica a equipe colombiana. Quem vencer passa para a terceira fase.

Patriotas surpreende e sai na frente

Com muitas mudanças em relação ao time ideal ou até mesmo do que entrou em campo no final de semana contra o Grêmio, o Corinthians demonstrava uma falta de entrosamento com muitos passes errados, principalmente no ataque.

Apesar disso, a primeira boa chance apareceu aos 25 minutos, com Romero que exigiu ótima defesa do goleiro do time da casa.

Depois do susto, o time colombiano foi para o ataque e saiu na frente. Aos 30 minutos, a bola foi cruzada na área e na sobra Gómez bateu forte e contou com o desvio em Fagner para fazer 1 a 0.

Atrás no placar, o timão buscava o empate e ele por pouco não apareceu ainda no primeiro tempo, mas Kazim pegou mal e mandou por cima do gol.

Corinthians sofre e Balbuena salva no final

Com o mesmo time da primeira etapa, o Corinthians continuava sofrendo com os erros de passe e com a falta de oportunidades para empatar o jogo.

Percebendo os problemas, o Patriotas quase ampliou aos 8 minutos, Omar Vásquez bateu falta e Robayo de cabeça acertou a trave esquerda do goleiro Cássio.

Se os passes continuavam como problema, o time de Fábio Carrile começou a explorar a bola parada. E aos 16 minutos, Kazim foi derrubado perto da área, Fagner bateu a falta e viu o goleiro Villete fazer ótima defesa e evitar o empate.

Com a boa chance, o Corinthians partiu para o ataque e criou boas chances, mas nada que empolgasse seu torcedor. Já o time da casa, teve duas ótimas chances que pararam no goleiro Cássio, que vive ótima fase.

E quando o jogo parecia definido, Fagner mandou a bola para a área e Balbuena, de cabeça, empatou a partida para o Corinthians e garantiu o 24º jogo sem derrota para o time brasileiro na temporada.