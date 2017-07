Corinthians garante empate mas Rodriguinho admite :"Não foi uma das nossas melhores atuações"

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians foi salvo nos acréscimos pelo zagueiro Balbuena no empate por 1 a 1 contra o Patriotas (COL), nesta quarta-feira (28), pela Copa Sul-Americana, mantendo a invencibilidade do Timão que dura 24 jogos. Após a difícil partida, o meia Rodriguinho confessou os erros do time.

Saindo atrás no placar com gol de Goméz ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, a atuação do Corinthians deixou os torcedores insatisfeitos com a atuação do time durante os 90 minutos. Kazim, Moisés, Marquinhos Gabriel e Camacho deixaram a desejar como titulares do time, fazendo com que muitos sentissem falta de jogadores poupados.

Na saída de campo, Rodriguinho lamentou a atuação do grupo, e também falou sobre a altitude: “Não foi uma das melhores atuações nossas, mas valeu o espírito de luta que a equipe teve. Parece fácil para quem está vendo, mas jogar aqui é bastante complicado. A altitude atrapalhou um pouco, as condições do gramado também, o campo era um pouco maior”.

O atacante Kazim, que na partida contra o time colombiano substituiu Jô, que foi poupado, também comentou sobre a altitude, e relatou "problemas" no campo: "Foi minha primeira vez na altitude. É muito difícil, né? O campo também estava fofo. Mas acho que em casa vamos ganhar".

Após o empate, o time dirigido por Fábio Carille decidirá a classificação na Arena Corinthians, no dia 26 de julho, às 21h45, e poderá se classificar até com um empate sem gols, porém se o placar se repetir, a decisão irá para os pênaltis, e se avançar na competição, jogará contra o vencedor da disputa entre Racing (ARG) e Independiente Medellín (COL).

Visando aumentar a vantagem de pontos na líderança do campeonato, o próximo compromisso do Corinthians é contra o Botafogo, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nesse domingo (2), às 16h, na Arena Corinthians.