Fábio Carille aprova empate contra Patriotas na Colômbia e elogia comportamento da equipe

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians conquistou um empate importante fora de casa, contra o Patriotas da Colômbia. Com gol do zagueiro Balbuena, já nos acréscimos, o Timão empatou por 1 a 1 com a equipe colombiana e vai decidir a vaga para a próxima fase em seus domínios. Apesar da ausência de quatro jogadores considerados titulares, o técnico Fábio Carille aprovou o resultado em Tunja.

"Foi muito positiva a resposta de todos. Sabemos das dificuldades de jogar aqui. A ideia de poupar alguns jogadores foi pelo excesso de jogos, a gente tem muita coisa pela frente ainda. E a gente sai muito feliz daqui. Não desistir nunca, persistir sempre. A gente trabalha sempre e procura colocar na mente dos jogadores cada vez mais essa coisa de não desistir", destacou o treinador.

O Corinthians viajou até Tunja, na Colômbia, sem os meias Jadson e Maycon, e sem o centroavante Jô. O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi relacionado para a partida, mas deu espaço para Moisés assumir a ala esquerda. Kazim, Camacho e Marquinhos Gabriel também figuraram na equipe titular. Para o comandante corinthiano, o time não sentiu a ausência dos desfalques.

"As mudanças que aconteceram eram esperadas. Marquinhos mais agudo, mais do drible. Jadson mais de armação. Moisés por Arana praticamente a mesma função. Camacho por Maycon, o Maycon trabalha com menos toques na bola, Camacho gosta de conduzir um pouco mais. E o Jô tem um pouquinho mais de movimentação que o Kazim. A equipe se comportou bem dentro das condições do jogo", afirmou o técnico alvinegro.

Por fim, Carille classificou a equipe do Patriotas, e já projetou o confronto de volta contra os colombianos, que será disputado no próximo dia 26 de julho, na Arena Corinthians.

“Conseguimos observar bem os últimos jogos do Patriotas no Colombiano, a gente esperava um time de imposição física, que é a característica do futebol colombiano, e velocidade. Não fugiu do que a gente esperava. Conseguimos uma pequena vantagem, fazer gol fora é importante. Dentro da nossa casa a gente procura pressionar bastante, rodar a bola, pressionar o adversário o tempo todo. E pode ter certeza que é isso que faremos jogando em casa", projetou.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Botafogo, no próximo domingo (02), às 16h, na Arena Corinthians, em partida válida pela décima primeira rodada da competição nacional.