Resultado Rio Preto x Corinthians pelo Brasileirão Feminino (2-1)

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos uma ótima noite e esperamos você na próxima partida. Até lá!

O Rio Preto vira, consegue levar a vantagem do empate para o jogo da volta, com mando do Corinthians.

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' Rio Preto levando um grande resultado pra volta.

90' Teremos mais quatro minutos.

88' Adriana tenta por cobertura, mas a bola subiu muito e foi na rede superior.

87' Arquibancada segue com sua festa. Não para um minuto.

85' Reta final de jogo.

84' MUDA O CORINTHIANS: Maglia sai e entra Paulinha.

82' INACREDITÁVEL! Chute cruzado de Gabriele, Lelê espalma, Suzane pega a sobra na pequena área, chuta, Lelê pega de novo, sobra pra Mônica, que bate e é travada na frente do gol!

81' MUDA O RIO PRETO: Mônica na vaga de Letícia.

80' AMARELO, MIMI. Subiu forte no alto e atropelou atacante rival.

79' Bola enfiada pra Byanca, mas bandeira anotou impedimento.

78' Jogo fica muito parado e sem grandes emoções.

76' Adriana arrisca de fora e a bola sobe demais.

75' Darlene chorando no banco de reservas. Queria seguir em campo.

72' MUDA O RIO PRETO: Adriana na vaga de Darlene.

70' MUDA O TIMÃO: Amanda sai e entra Ana Vitória.

68' IMPRESSIONANTE! Darlene sai cara a cara após grande lançamento de Jéssica. Parou, esperou, bateu, mas no peito da Lelê!!!

67' Goleira alvinegra com enormes dificuldades em sair jogando com os pés.

66' Rio Preto não diminui a intensidade. Segue com marcação alta.

65' Juci é uma das mais acionadas na partida. Corinthiana mostra grande talento.

62' Vantagem no placar tranquiliza as mandantes, que agora jogam mais cautelosas em campo

60' GOOOOOOOOOOOL DO RIO PRETO! JÉSSICA! Bia cobra escanteio na primeira trave, Lelê desvia e a bola fica no pé de Jéssica que, de carrinho, toca para o fundo do gol. Rio Preto 2x1 Corinthians

58' UHHHHHHHHH! Millene recebe bom passe e chuta direto para fora

56' Alviverdes, contudo, procuram espaços para reagir na partida

54' Corintianas são mais incisivas e buscam o segundo gol a todo custo

52' INCRÍVEL! Defesa do Rio Preto vacila e Amanda finaliza, porém Letícia espalma. No rebote, Byanca Brasil solta o pé e acerta a trave

50' UHHHHHHHHH! Gabi Nunes faz boa jogada e a bola sobra com Nenê, que manda sobre o gol

49' Rio Preto busca atacar, mas se perde sem criatividade

47' Partida reinicia da mesma maneira que começou no primeiro tempo, equilibrada e sem lances ofensivos

45' Bola rolando para etapa final de Rio Preto 1x1 Corinthians!

Times voltam sem mudanças! Escalações mantidas

45+8' Fim de primeiro tempo no Anísio Haddad para Rio Preto 1x1 Corinthians! Mesmo jogando melhor, o Jacaré saiu em desvantagem, mas buscou o empate e foi recompensado, enquanto o Timão jogou no contra-ataque

45+6' Minutos finais de primeiro tempo e o jogo é bem truncado

45+4' GOOOOOOOOOOL DO RIO PRETO! DARLENE! Darlene cobra falta com perfeição e deixa tudo igual no estádio Anísio Haddad. Rio Preto 1x1 Corinthians

45+3' Árbitro marca falta fora da área ao invés de pênalti e gera revolta da torcida

45+2' Rio Preto vai para cima e busca o empate a todo custo depois do gol anulado

45' Oito minutos de acréscimo

44' Cartão amarelo para Jéssica! Meio-campista do Rio Preto é punida por reclamação

43' Lance gera discussão das rio-pretenses com a arbitragem

41' Gol anulado do Rio Preto! Lelê chuta e a goleira espalma no meio da área. Maiara pega o rebote e emenda para o gol, porém a auxiliar invalida o lance. Segue Rio Preto 0x1 Corinthians

39' As visitantes, entretanto, valorizam o resultado parcial e seguram bem a vantagem ao segurar os ímpetos ofensivos

37' Ainda que tenha buscado a igualdade logo em seguida, as mandantes não são criativas em campo

35' UHHHHHHHHH! Darlene recebe bom passe, porém chuta mal e perde boa chance do empate

34' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! GABI NUNES! Juci bate em direção ao gol, mas desvia na marcação e a sobra fica com Gabi Nunes dentro da área. A centroavante não perdoa e fuzila para abrir o placar em favor das visitantes. Rio Preto 0x1 Corinthians

32' Timão é mais incisivo e se aproxima do gol no momento

30' Meia hora de bola rolando e o equilíbrio permanece na partida

28' Corinthians reage em campo e procura espaços dentro da defesa do Rio Preto para sair em vantagem

26' Times criam poucos lances e deixam o jogo sem muita movimentação ofensiva

24' UHHHHHHHHH! Maiara fica com a sobra e tenta encobrir Lelê, mas a bola desce na trave e sai pela linha de fundo

23' Duelo segue truncado e com os times tentando atacar

21' Partida reiniciada no Anísio Haddad e o placar segue zerado

19' Vai recomeçar! Centroavante do Verdão saiu de campo sangrando

17' Confronto segue parado. Atleta se chocou com a zagueira Di e Nenê, do Corinthians

14' Jogo é paralisado para atendimento à atacante Darlene

12' Alviverdes saem trocando passes e buscando levar perigo

10' UHHHHH! Lelê tabela com Maiara e chuta cruzado, mas a goleira Lelê defende

8' Rio Preto se segura bem e procura alternativas para furar a defesa

6' Corinthians mostra mais poder ofensivo e trabalha melhor a bola

4' Equipes buscam sair ao ataque, mas não são criativas até o momento

2' Jogo começa equilibrado e sem muitos lances ofensivos

0' Bola rolando no Anísio Haddad para Rio Preto x Corinthians! Iniciam as semifinais do Brasileirão Feminino A-1

Tudo pronto para a bola rolar

Equipes perfiladas para a execução do hino nacional

TIMES NO GRAMADO! Rio Preto de verde e Corinthians de branco

Reservas alviverdes: Nagila, Thaís, Kah, Bia, Gabi, Ju, Monica Bittencourt, Maga, Fernanda e Maria São Pedro

RIO PRETO DEFINIDO! Jacaré está definido com: Letícia, Gabi Lira, Di, Ana Alice e Mari; Suzana, Lelê e Jéssica; Millene, Darlene e Maiara

Banco alvinegro: Tainá, Paty, Renata Costa, Leidi, Yasmim, Maglia, Mayara, Ana Vitória, Cacau e Geyse

CORINTHIANS ESCALADO! As meninas do Timão vão a campo com: Lelê; Paulinha, Pardal, Mimi e Juci; Grazi, Monique Peçanha e Amanda; Gabi Nunes, Nenê e Byanca Brasil

A meia-atacante Jéssica, do Jacaré, mostra respeito às adversárias e cita o estilo de jogo que deverá ser implantado por sua equipe: "O time do Corinthians é muito técnico e um time que trabalha bem a bola. Então, se não tivermos uma marcação bem encaixada, poderemos ficar no um-dois delas"

Enquanto o Rio Preto está praticamente definido com antecipação, o Corinthians tem algumas dúvidas devido a baixas por lesão

Delegações de Rio Preto e Corinthians chegaram ao estádio para o duelo de logo mais

Reforço importante para o Corinthians!

Grazi volta ao Timão. A jogadora que cumpriu suspensão no último jogo contra a Ferroviária, retorna à equipe para este embate de semifinal.

Desfalque importante para o Rio Preto!

Expulsa no último jogo contra o Kindermann, a zagueira e capitã da equipe, Siméia não enfrentará o Corinthians nesta primeira semifinal. Ana Alice, titular diante das catarinenses, deve ser sua substituta, já que Di está de volta após suspensão

Fique de olho!

A dupla Byanca Brasil e Gabi Nunes têm 26 gols marcados na competição e para se ter uma ideia da eficiência destas jogadoras, as duas juntas têm mais gols que todas as outras companheiras de time somadas, são 15 de Byanca e 11 de Gabi contra 25 das demais, além de um gol contra.

Fique de olho!

Darlene é o nome da fera alviverde. A jogadora da seleção brasileira tem 11 gols marcados no certame e é a artilheira da equipe

Artilheira histórica!

Para este embate de semifinal, a equipe visitante conta com a máxima goleadora da competição, Byanca Brasil, que também é a maior artilheira de todos os tempos do Brasileirão, com 38 gols marcados.

Três vezes Rio Preto!

O Rio Preto vem de resultados importantes nos últimos campeonatos brasileiros. Foi campeão em 2015 contra o São José e perdeu a final em 2016 para o Flamengo. Desta forma, as alviverdes tentam chegar à decisão pela terceira vez seguida.

E aqui está o duelo de volta, na Arena Barueri

Relembre como foi o confronto de ida, em Araraquara

Na segunda fase, travou um duelo com a Ferroviária

Dono de melhor campanha da primeira fase, o Corinthians avançou à fase de quartas de final em primeiro no Grupo 1. Obteve um aproveitamento de 88%, com 12 vitórias, um empate e uma derrota, em 37 pontos conquistados. Foi também o melhor ataque da competição com 46 gols marcados e apenas 7 sofridos.

E aqui está o duelo de volta, em São José do Rio Preto

Relembre como foi o confronto de ida, em Santa Catarina

Com o quarto melhor desempenho dentre todos os clubes, avançou a fase de mata-mata para enfrentar o Kindermann

Neste Brasileirão, o Rio Preto fez uma grande campanha no Grupo 2, onde terminou a fase de classificação na segunda colocação. Conquistou 31 pontos em 14 jogos disputados, obteve um aproveitamento de 73%, com 10 vitórias, um empate e três derrotas, marcou 37 gols e sofreu 13.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco, a partir das 17h, o primeiro duelo entre Rio Preto x Corinthians ao vivo, válido pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1.