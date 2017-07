Em duelo de jovens técnicos, Corinthians e Botafogo se encontram pelo Brasileirão

A Arena Corinthians receberá, nesse domingo (2) às 16h, um dos mais interessantes jogos dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara a cara, muito mais do que o duelo entre Corinthians e Botafogo, dois dos mais envolventes times do Brasil nesse ano de 2017, um particular duelo entre as duas maiores revelações do país vindo da área técnica: Fábio Carille e Jair Ventura, que possuem todo uma expectativa como uma consequência dos bons resultados que estão obtendo até aqui.

As equipes passaram por opostos na última rodada: em um duelo de gigantes, o Corinthians se impôs e conquistou uma vitória de extrema importância diante do Grêmio, em Porto Alegre por 1 a 0, e se confirmou ainda mais como líder isolado do campeonato. Por outro lado, o Botafogo foi a grande decepção e foi derrotado pelo até então lanterna Avaí por 2 a 0 em pleno Estádio Nilton Santos.

No meio da semana, as equipes tiveram compromissos por outras competições. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians conquistou um suado empate por 1 a 1 no último minuto contra o modesto Patriotas, na Colômbia. Já o Botafogo, jogando pela Copa do Brasil, foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 no Independência, mesmo tendo a vantagem de um homem a mais durante a maior parte do segundo tempo.

O Corinthians é o líder absoluto do campeonato, com uma sólida campanha de 26 pontos. O Botafogo, por ter vacilado na última rodada, estacionou-se na sétima posição, com 15 pontos.

No ano passado, um ponto para o equilíbrio: no primeiro turno, vitória do Corinthians por 3 a 1 na Arena com dois gols de Bruno Henrique, que atualmente é jogador do Palmeiras. No returno, o Botafogo, com uma boa atuação de Diogo Barbosa, derrotou a equipe paulista por 2 a 0. Ao longo da história, são 57 jogos envolvendo as equipes, com 22 vitórias do Glorioso, 19 do Timão e 16 empates.

Corinthians tenta aumentar vantagem na ponta

Até aqui, em 10 jogos, o Corinthians conquistou oito vitórias, dois empates e poucos motivos para colocar algum defeito. A campanha do Timão já é uma das melhores – na mesma altura do campeonato – da história do Brasileirão, correndo atrás dos resultados de 2011, que pertence ao próprio Corinthians. Além de tentar aumentar ainda mais a distância sobre o segundo colocado Grêmio, que perdeu para o Palmeiras, o objetivo da equipe de Fábio Carille é estar no posto de a melhor da história dos pontos corridos na altura da 11ª rodada.

Para isso, o treinador não contará com uma peça importante do elenco, já que o paraguaio Ángel Romero, um dos jogadores mais “operários” da equipe, não jogará por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Clayson, ex-Ponte Preta, foi o escolhido.

Além disso, Rodriguinho, não fez parte de todo o treinamento realizado pelo Corinthians no sábado (2) e se tornou uma dúvida. Mesmo sendo mais provável que ele esteja em campo, se isso não ocorrer, Marquinhos Gabriel, receberá uma chance entre o onze inicial.

Duas derrotas seguidas: sinal de alerta para o Botafogo?

Vindo de dois revés seguidos e com dois jogos importantes – esse e contra o Nacional-URU, pela Libertadores – batendo à porta, o Botafogo começa a ligar um sinal amarelo sobre os seus objetivos no ano e o desejo de fazer bonito nas três competições que está disputando. Em um momento importante na temporada, é importante que os resultados positivos venham para não atrapalhar a moral do time.

Objetivos esse que têm dois grandes obstáculos à frente: muitas lesões e poucos jogadores contratados. Lesionado contra o Avaí, o garoto Matheus Fernandes, que vinha sendo titular, não conseguiu se recuperar e será desfalque para a partida. Para o seu lugar, Fernandes pode ser uma alternativa. Por outro lado, o jogador Marcos Vinícius, envolvido na negociação que levou Sassá ao Cruzeiro, foi relacionado pela primeira vez e é uma das opções para entrar no decorrer do jogo.

Apesar de ir para São Paulo com força máxima, Jair Ventura não terá que poupar alguns jogadores por conta da pesada maratona de jogos. Por isso, Roger e Rodrigo Pimpão, a dupla de ataque da equipe, podem ficar de fora do time titular para descansarem. O lateral Arnaldo, que não jogou na última quinta-feira (29) por não estar inscrito na Copa do Brasil, está descansado e voltará ao time inicial da equipe de General Severiano.