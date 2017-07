Corinthians vence o Botafogo e dispara na liderança do Brasileirão

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (02), na Arena Corinthians, pela décima rodada do Brasileirão. Com gol solitário do atacante Jô, após bela jogada do meia Pedrinho, o time alvinegro disparou na liderança do campeonato.

A equipe paulista veio desfalcada para a partida. Sem Romero suspenso, Carille escalou Clayson em seu lugar. Por desgaste físico, Jair Ventura deixou os titulares Roger, Rodrigo Pimpão e Rodrigo Lindoso, apenas como opções no banco de reservas.

Com o resultado, o Timão alcançou os 29 pontos da tabela, em 11 rodadas disputadas, e abriu incríveis sete pontos do Grêmio, vice-líder da competição. O próximo compromisso da equipe de Carille será contra a Ponte Preta, no próximo sábado (08), novamente em seus domínios. Já o Botafogo recebe no próximo domingo (09) o Atlético Mineiro, no estádio Nilton Santos.

Respeito entre as equipes e poucas finalizações

Logo no primeiro minuto, o atacante Clayson do Corinthians arrancou e foi derrubado na área. A torcida pediu pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir. Parecia que a primeira etapa do jogo seria movimentada, e de muitas emoções, mas no decorrer dos primeiros 45 minutos, não foi isso que a torcida viu.

O primeiro tempo foi marcado pela disputa de espaços, e muita marcação entre os times. O respeito prevaleceu entre as equipes, e foi a principal característica a ser destacada. O Corinthians tomava as iniciativas de ataque, enquanto a equipe de Jair Ventura esperava uma oportunidade para armar um contra-ataque. Nenhuma das táticas deu certo.

O Corinthians pressionava o Botafogo no campo de ataque, mas errava o último passe, quase nunca chegando ao gol do goleiro Gatito Fernández. Já o Botafogo, dentro da sua proposta de jogo, levou mais perigo ao gol de Cássio. Foi assim aos 35 minutos, após contra-ataque, Bruno Silva ofereceu o passe e o meia João Paulo desperdiçou boa oportunidade para os cariocas.

O Corinthians só foi assustar o goleiro Gatito Fernández nos acréscimos. Aos 46 minutos, após cobrança de escanteio, o volante Maycon pegou o rebote da jogada e acertou um chute rasteiro de fora da área. A bola passou tirando tinta da trave esquerda do gol carioca.

Mudanças de Carille e a estrela de Jô e Pedrinho

No segundo tempo o panorama do jogo mudou. O Botafogo manteve a proposta de manter os seus 10 jogadores de linha atrás do meio campo e tentar engatar um contra-ataque. Já Fábio Carille, insatisfeito com o rendimento ofensivo da sua equipe, sacou no intervalo o volante Gabriel e colocou em campo o meia ofensivo Marquinhos Gabriel.

A mudança deu certo, e o Corinthians passou a pressionar o Botafogo desde o primeiro minuto de jogo. Aos 3 minutos, Rodriguinho aplicou linda caneta em Bruno Silva e finalizou, obrigando Gatito a operar grande defesa. No lance seguinte, Guilherme Arana foi derrubado fora da área adversária, porém, o árbitro assinalou penalidade. Na cobrança, Jô bateu forte no canto esquerdo de Gatito Fernández, mas o goleiro botafoguense fez prevalecer o velho ditado “pênalti mal marcado não entra”, fazendo grande defesa.

A penalidade perdida não abalou o Corinthians, que continuou a povoar o campo de defesa do Botafogo, e aumentou a pressão ao adversário. Gatito Fernández, em uma tarde inspirada, evitava até aí que o Corinthians chegasse ao seu gol. Aos 34 minutos, quando o jogo já se encaminhava para o fim, o técnico Fábio Carille fez uma substituição que mudaria a história do clássico interestadual.

O atacante Clayson deu lugar ao jovem meia Pedrinho, e logo no primeiro lance dele, em uma linda jogada – com direito a chapéu duplo – o meia abriu espaço e cruzou para área, Jô tentou na primeira e parou em Gatito, no rebote, Rodriguinho finalizou e também ficou no goleiro, e na terceira tentativa, Jô mandou a bola para o fundo das redes e evitou uma sequência de três milagres do goleiro botafoguense. Após o gol, o Botafogo colocou o time para o ataque, porém sem maiores dificuldades para o goleiro Cássio, que pouco trabalhou durante os 90 minutos.