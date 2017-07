Carille mantém cautela mesmo com larga vantagem do Corinthians na liderança

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

No primeiro duelo entre os ainda novatos treinadores Fábio Carille e Jair Ventura, saiu vencedor o comandante do Corinthians. Com gol de Jô, o Timão venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (02), em Itaquera. Os mais de 40 mil torcedores presentes acompanharam um segundo tempo onde só o Corinthians jogou, após um primeiro tempo sem muita criatividade por ambos os lados. Fábio Carille não pensa em título e prefere manter os pés nos chão sempre pensando "jogo a jogo".

"Eu não trago para o meu grupo nada que possa trazer mais responsabilidade ainda. Desde o começo eu falo de jogo a jogo, e assim que vai continuar. Campeonato de pontos corridos tem de encarar todo jogo como um final, e é assim que nós vamos", explicou.

No primeiro tempo vimos os dois times se respeitando ao máximo e dando pouquíssimos espaços, principalmente pelo lado do clube carioca que optou por se defender e utilizar dos contra-ataques para levar perigo a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro.

"Não é a primeira equipe que nós enfrentamos assim. O próprio São Paulo veio assim, o Santos também com essa proposta de jogar no nosso erro. Quando vimos a escalação deles antes do jogo, sabíamos que era para isso. Tem que ter paciência", analisou Fábio Carille.

A segunda etapa, entretanto, foi o oposto do primeiro tempo, com um Corinthians muito intenso na parte ofensiva e buscando o gol a todo momento. Essa intensidade se deu com uma troca ousada de Fábio Carille, no intervalo da partida, quando trocou o volante Gabriel pelo atacante Marquinhos Gabriel. A substituição acabou atrapalhando toda a proposta do Botafogo e gerando espaço ao Timão.

"Os jogadores sabem o que fazer quando entram em campo, tem um grupo muito equilibrado. Alterações eram para mudar o jogo mesmo, essa foi a intenção com o Marquinhos", explicou.

O gol da vitória poderia ter vindo na penalidade anotada em cima de Guilherme Arana - erroneamente, pois o lateral corintiano estava fora da área. Jô assumiu a responsabilidade, mas acabou parando no destaque botafoguense na partida: Gatito. A substituição que marcou a partida veio através da joia da base corintiana, Pedrinho que entrou no lugar de Rodriguinho.

Em seu primeiro lance em campo, o franzino camisa 38, aplicou um "duplo chapéu", levou pro fundo, cruzou para Jô chutar, Gatito defender, sobrar para Rodriguinho que fez o goleiro do Botafogo fazer outra brilhante defesa e finalmente Jô empurrar pro fundo do gol.

"Pedrinho tem o um contra um muito forte. A ideia de colocar o Marquinhos Gabriel e trazer o Jadson para dentro funcionou muito bem. Jogamos em cima do Botafogo e foi mais uma vitória merecida. As modificações deram resultado, sim", disse.

Fábio Carille também comentou sobre a precaução com Pedrinho e usou como exemplo outro astro da base do Corinthians, que acabou não vingando no futebol profissional, Lulinha.

"É um jogador de muito talento, estamos fazendo um trabalho com ele, jogos de muito choque ainda não é para ele, temos de prepará-los. Trabalhei um ano com o Lulinha, em 2009, e que talvez em 2007 foi atropelado pela situação e ficou queimado. Penso nisso, tem que preparar, e pode ter certeza de que o Pedrinho vai ser um grande jogador", comentou.

Com a vitória o Corinthians dispara na liderança isolada do Brasileirão com sete pontos de vantagem do vice-líder Grêmio e nove do terceiro colocado Flamengo. Já o Botafogo estaciona na nona posição com 15 pontos. O Timão volta a campo no sábado (08) contra a Ponte Preta em Itaquera. O Fogão fará confronto com o Nacional-URU pela Libertadores fora de casa na quinta-feira (06).