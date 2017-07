Especial Libertadores-2012: Superstição, emoção e corinthianismo na noite do título

Todo torcedor é supersticioso. Existem os exagerados, e eu. Me considero um caso a parte. Uma luz acesa durante o gol rival, é motivo de ser apagada, até que o jogo seja ganho. Um objeto mal colocado, durante um gol sofrido, é motivo para mudá-lo de lugar. A minha superstição beira o transtorno obsessivo compulsivo. Não entraremos em detalhes.

Naquela noite do dia 4 de julho de 2012, eu vi o jogo. Não foi no Pacaembu, e não tinha o mesmo calor humano que nas lotadas arquibancadas do Paulo Machado de Carvalho. Nesta Libertadores eu segui o meu amuleto, a grande referência de corinthianismo que tenho.

Tudo começou no dia 15 de fevereiro daquele ano. O gol de Ralf, aos 48 minutos do segundo tempo, no primeiro jogo do campeonato, contra o Deportivo Táchira, despertou uma superstição até então adormecida naquele corinthiano de 22 anos. Não veria nenhum outro capítulo daquela competição em outro local, a não ser no mesmo lugar, e com a mesma pessoa ao lado que vi aquela partida: dentro da minha casa, sentado na minha escada e perto do meu amuleto. Qualquer mudança poderia colocar por água abaixo o sonho da conquista.

Nem mesmo a possibilidade de ingresso em mãos, por meio de um amigo, foi o suficiente para mudar a minha convicção que apenas a escada, a minha televisão de tubo e o meu patuá salvariam o Corinthians. Tudo vinha dando certo. Foram 13 jogos sem perder até a grande final, seguindo exatamente o mesmo mantra.

Para a finalíssima, um grande companheiro me ofereceu um ingresso para ver o possível maior momento do clube, dentro do estádio, em meio a massa. É claro que balançou, mas eu não poderia ser egoísta ao ponto de ir sozinho, e deixar o meu pai para trás, o meu talismã, o meu amuleto, o meu patuá. A minha referência. Não fui. Acertei.

Eder, 56 anos, baixinho e brincalhão. Sinônimo de luta, e exemplo de pai e avô. Corinthiano até o último fio de cabelo, foi quem me ensinou tudo, inclusive, ser corinthiano. Em 1977 não conseguiu entrar no Morumbi para a grande final, que encerraria um jejum de 23 anos sem títulos do time. Ouviu o jogo pela Rádio Globo, dentro do carro, em frente ao estádio, decepcionado. Eu conseguiria entrar no Pacaembu para ver o time campeão da Libertadores, mas eu não poderia deixá-lo de fora de novo. A verdade é que eu não queria, e nem poderia ir. Por ele, por nós, e pela certeza de que sentado na escada tudo daria certo.

O laço de corinthianismo que nos une, além da relação entre pai e filho, pesou para eu não ir até o Paulo Machado de Carvalho. Todos os apertos de mão que dávamos após os gols. Todas as andanças da estação Marechal Deodoro até o Pacaembu. Entrou em jogo ali o legado que me foi passado pelo maior corinthiano que eu conheço.

O fato dele estar ao meu lado, em mais uma parte desta história que começou quando eu nasci e, que quase foi interrompida em 2004, quando ele valentemente superou a pior doença que um filho pode ver o pai combater, fez eu abrir mão de qualquer possibilidade de mudanças de hábitos naquela noite.

Para este jogo o cardápio era pizza. Algumas cervejas. Nada de azeitona verde ou rúcula. Antes de tudo questionávamos um ao outro "será que esse ano vai?". E foi. Exatamente lá, em nossa sala, juntos, assim como nas outras 13 batalhas, com ele no sofá, e eu na escada gelada, que nos apoderamos da América. Abraços, gritos e rojões. Emoção.

Após os dois gols de Emerson estava decretada a independência corinthiana. Glória inédita e invicta. O abracei e silenciosamente agradeci pela oportunidade de estar ao seu lado naquela noite. Foi especial. Já havia sido antes, mas neste dia, com muito mais afinco, por tudo que passamos em nosso âmbito familiar, e também como torcedores. Talvez o melhor abraço que oferecemos um ao outro.

Já nas ruas, observava nas sacadas do bairro da Penha, e eram muitos os filhos com os seus pais, não era só eu. Lá se foram cinco anos, e uma certeza: três vitórias na mesma noite, do Corinthians, da minha superstição, e a dele. Foi naquela noite que eu soube que não iremos ver o Corinthians juntos para sempre.