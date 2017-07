Apesar da desconfiança, Fábio Carille é o único dos grandes paulistas mantido no cargo

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A explosiva e surpreendente notícia da demissão de Rogério Ceni do cargo de treinador do São Paulo pegou muitos de surpresa. Até quem não torce para o Tricolor ficou chocado, mesmo com os maus resultados e a enorme pressão após a equipe são-paulina entrar no Z4 do Brasileirão.

Essa saída de Ceni isolou e reforçou a campanha do único técnico ainda no cargo de um dos grandes times paulistas: Fábio Carille. O treinador corinthiano é o último sobrevivente daqueles que começaram o ano nas equipes principais do estado.

Efetivado após oito anos sendo auxiliar do clube alvinegro e escolhido sob enorme desconfiança, após recusas e fracassos de técnicos medalhões, Carille assumiu o Corinthians após um 2016 inconstante. Sem grande material humano, sem dinheiro em caixa e apelando para a base, o técnico nunca prometeu futebol vistoso ou títulos, mas apenas uma equipe organizada e com muita vontade em campo.

Dito e feito. Após um começo de temporada ainda cambaleante, sem grande empolgação no Paulistão, mas com resultados importantes - como a vitória contra o Palmeiras, em casa com um a menos - Carille foi ganhando a torcida. Sem se enganar e sem iludir o torcedor, seguia seu discurso de pé no chão e humildade, mas sempre com um time arrumado na defesa e ainda se ajustando no ataque.

Aos poucos, a equipe foi se encorpando e tomou forma realmente na reta final do Paulista, quando o Timão bateu o São Paulo em pleno Morumbi por 2 a 0, com ótima atuação coletiva. Aquele jogo talvez foi o marco para a reviravolta, que culminou na conquista do 28º estadual contra a Ponte Preta.

Obviamente a taça do Paulistão trouxe enorme confiança ao treinador e ao elenco. Mas o que se viu após o estadual foi um Corinthians ainda mais ligado e intenso. A desconfiança de todos, de que o time seria apenas uma equipe de meio de tabela, logo se transformou. Hoje, o Timão é o líder com sete pontos de vantagem para o segundo, pratica o melhor futebol do país e vai se candidatando entre os postulantes ao título.

Mesmo com tudo isso, Fábio Carille não perde o discurso e não muda o foco. Sempre com pés no chão, sem enganar o torcedor e com muito trabalho, o jovem técnico corinthiano vai se agarrando no cargo e não nega influências de Tite, muito pelo contrário. Sempre que pode, Carille agradece e enaltece o ídolo e maior treinador da história do clube, mas também diz que tem seus pensamentos próprios e filosofias individuais.

Se no começo de 2017, o sucesso de Carille não incomodava ninguém, hoje, o organizado e batalhador Corinthians vai incomodando muita gente, principalmente os rivais.

O caminho dos técnicos em 2017

Eduardo Baptista: Vindo para cobrir Cuca após o título do Brasileirão-16, Eduardo era uma das gratas surpresas nessa nova safra de técnicos. No entanto, ainda precisava provar seu trabalho em um time grande e o estrelar Palmeiras até conseguia resultados, mas o futebol praticado era bem abaixo do esperado. O resultado disso foi sua demissão após a queda no Paulista e Cuca retornou para colocar o time nos eixos.

Dorival Jr: O técnico mais antigo no cargo também caiu. Nunca foi unanimidade no Santos e vivia sob pressão da diretoria. O ótimo 2016 não o ajudou e o fraco futebol praticado no Paulistão, a inconstância na Libertadores e o começo cambaleante no Brasileiro fez Dorival sair no começo de Junho.

Rogério Ceni: Cercado de expectativa e otimismo, Ceni retornava ao futebol após aposentadoria em 2015. Depois de um ano estudando, viajando por clubes europeus, se encontrando com técnicos renomados, o Mito assumia o banco do São Paulo e logo mostrou que poderia ser revolucionário: novas ideias, time ofensivo, máquina de fazer gols, vitória em clássico fora de casa.... Mas a empolgação logo foi diminuindo assim que o Tricolor enfrentava equipes de seu nível. O desempenho pífio da defesa, derrotas contra arqui-rivais, eliminações frustrantes em todos os mata-matas, foram colocando um enorme ponto de interrogação. Vendas de garotos da base, mudanças de jogadores e um elenco que se desmanchava ajudaram na queda do Mito.

Fábio Carille: Dos quatro, foi quem mais viveu sob desconfiança. O elenco mediano pouco seria melhorado pelo fraco caixa do Corinthians. Com a ajuda da base, muita organização defensiva e humildade, Carille foi transformando um desconfiado Corinthians em uma das potências do Brasil no primeiro semestre. É o único que segue no cargo, ainda que algumas derrotas possam mudar o cenário. Mas, ao que tudo indica, deve fechar o ano como treinador alvinegro.