Corinthians confirma venda de jovem atacante Léo Jabá para equipe russa

Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O atacante Léo Jabá, de 18 anos, não faz mais parte do elenco do Corinthians. Após o treino do último sábado (02), o clube liberou o atleta para viajar para a Rússia e concluir as negociações com o seu novo clube. Os valores da negociação giram na casa dos 11 milhões de reais. O Timão possui 75% dos direitos econômicos de Léo Jabá. O restante está dividido entre a família do atleta (20%) e o empresário Nick Arcuri (5%). A informação foi veiculada pelo repórter Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, e foi confirmada pela diretoria.

O novo time do atacante será o FC Akhmat Grozny, da primeira divisão russa. Uma foto do atacante já reunido com os seus novos companheiros já circula nas redes sociais. Na imagem, o atleta aparece uniformizado com as cores do clube russo durante uma possível pré-temporada que está sendo realizada na Áustria.

No último mês de junho, uma oferta russa chegou nas mãos da diretoria corinthiana. Os valores giravam em torno de R$ 11 milhões, e agradou a cúpula alvinegra que liberou os empresários do atleta para negociarem salários, luvas e tempo de contrato. Na ocasião, o clube não foi revelado. Ainda segundo Rodrigo Vessoni, o CSKA Moscow tentou atravessar a negociação antes de Léo ser anunciado oficialmente pelo Akhmat Grozny.

No Corinthians desde os 11 anos, o "afilhado" de Emerson Sheik brilhou no Mundial de Clubes sub-20 em 2015 e rapidamente começou a transição para o futebol profissional. O jogador fez a sua estreia pelo time principal num amistoso em julho de 2015, contra o ABC/RN e se tornou o terceiro jogador mais novo a vestir a camisa do Timão. Léo Jabá deixa o Corinthians em definitivo com 20 jogos disputados, e apenas um gol marcado.

O dinheiro que o Corinthians irá arrecadar com a venda do atacante, deverá ser reinvestido para a aquisição em definitivo do zagueiro Pablo. O contrato do atleta vence no final da temporada, mas a preferência de compra por parte do Corinthians vai até o final do mês de julho. Segundo o próprio zagueiro, o acordo está 99,9% encaminhado.