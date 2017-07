Isolado na liderança, Corinthians reedita final do Paulistão diante da Ponte Preta

Divulgação/ Corinthians

O Corinthians recebe na Arena Itaquera neste sábado a Ponte Preta pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro entre as duas equipes que decidiram o título do Campeonato Paulista.

O Timão é lider da competição com 29 pontos, sendo o único invicto, a equipe conquistou nove vitórias e apenas dois empates. Corinthians marcou 19 gols e sofreu apenas cinco tentos.

Já a Macaca está na 11ª colocação com 15 pontos, vencendo quatro jogos, empatando outras três partidas, e tendo quatro derrotas. A equipe não vive boa fase, nos últimos cinco jogos pelo Brasileiro, a Ponte Preta venceu apenas uma partida.

Invicto, Corinthians busca mais uma vitória

Líder incontestável da competição o Timão está focado para conquistar sua 10ª vitória na competição e aumentar a vantagem para o segundo colocado Grêmio. Caso a equipe não perca para a Ponte, o Corinthians chega a 26 jogos de invencibilidade no ano.

Com a semana inteira treinando, o Corinthians não tem jogadores com desgaste para partida, mas não poderá contar com quatro atletas, Fagner está suspenso, Danilo continua em fase de recuperação de uma lesão, Vilson e Mantuan estão na fase de transição física

O meia Rodriguinho, um dos principais destaques no ano, comentou sobre a liderança do Timão e confessou torcer para os rivais irem longe em outras competições " É o desejo de todos buscar a gente (no Brasileirão). Vamos tentar aumentar essa vantagem que está boa (sete pontos de diferença para o vice-líder Grêmio). Tomara que os outros clubes possam ir longe nos outros campeonatos e nos deixem tranquilos no Brasileiro, que estamos gostando "

Com Emerson Sheik, Ponte mira na vitória

A Macaca precisa da vitória para se recuperar na competição, nos últimos cinco jogos foram duas derrotas, dois empates e uma vitória. Vice-campeã paulista, Ponte Preta conta com seu principal jogador Emerson Sheik.

Sheik é ídolo do Corinthians, e a partida de hoje marca a primeira vez que o atleta entra em campo contra o Timão após sua saída no final de 2015. Outro jogador importante no ataque do time campineiro é Lucca, conhecido também pela torcida Corinthiana, mas no time da capital o jogador não brilhou como está sendo na Ponte.

Emerson Sheik comentou sobre reencontrar seu ex-clube " É uma semana de boas lembranças, né. Meu carinho pela instituição é muito grande, a gratidão é eterna. Só que sábado, galera, estarei vestindo a camisa da Ponte. É a Ponte que hoje me trata com o mesmo respeito que o Corinthians me tratou, foi o clube que abriu as portas para mim, me dá força, paga o meu salário. Vou entrar com o coração apertadinho no fim de semana, mas defendendo a Ponte Preta."