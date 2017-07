Resultado Corinthians x Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Google Plus

Agradecemos sua presença em mais uma transmissão. Desejamos uma ótima noite, um grande domingo e esperamos na próxima partida.

Corinthians consegue mais uma vitória e segue invicto no campeonato! Além disso, abre ainda mais na liderança!

98' Acabou!

97' Minuto final.

96' Corinthians troca passes, gasta o tempo.

95' São 32 pontos em 36 possíveis. Impressionante.

94' Fiel canta alto. Faz a festa em mais uma vitória corinthiana.

93' Ponte cruzando várias bolas na área e defesa da casa afasta.

92' Léo Príncipe cai, pede falta e o juizão mandou seguir.

91' Tempo esse pela bagunça na hora do pênalti e atendimento ao Cássio.

90' Teremos mais oito de jogo.

89' AMARELO, SHEIK. Por reclamação.

88' Pedrinho recebe tenta enfiada pra Gabriel, mas Aranha saiu do gol.

87' Cruzamento no escanteio, Rodrigo desvia e a bola subiu......

86' CÁÁÁÁÁÁSSIO! Contra-ataque da Ponte, Lucca acionou Sheik e ele saiu de frente. Cássio dividiu e salvou o Corinthians!

85' Reta final de partida.

84' Ponte tenta novamente se armar no ataque.

83' MUDA O TIMÃO: Pedrinho entra e sai Jadson.

82' Fiel sobe o som. Faz a festa!

81' Contra-ataque corinthiano com Jadson, mas o meia errou o passe para Camacho.

80' MUDA A PONTE: Cajá sai e entra Claudinho.

79' Sheik arranca, cruza e Arana desvia. Escanteio.

78' Fiel canta alto!

77' MUDA O TIMÃO: Maycon sai e entra Camacho.

76' MUDA A PONTE: Lins na vaga de Jadson.

75' SAAALVA! Rodriguinho lança Jadson, que dominou, mas foi travado por Rodrigo.

74' Jô tem dois amarelos, passa ileso e vai pro clássico contra o Palmeiras, na semana que vem.

73' MUDA O TIMÃO: Jô sai e entra Kazim.

72' Público de 32.877 pessoas em Itaquera.

71' Lucca fez toda uma cerimônia, bateu firme no canto alto esquerdo e Cássio defendeu!

70' CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOO!

69' AMARELO, ARANA. Foi ele quem fez o pênalti. Juiz deu anteriormente ao Balbuena.

68' Ricardo Marques Ribeiro. Atuação muito fraca.

67' Nada ainda de decidirem.

66' Muita conversa. Muita reclamação de falta anterior em Léo Príncipe.

65' PÊNALTI! Cajá cruza rasteiro, Arana desloca Sheik no braço e o juiz dá pênalti.

64' Timão todo recuado na espera do bote.

63' É um muro corinthiano.

62' É uma aplicação tática corinthiana de impressionar.

61' Garoto Léo Príncipe sendo regular na partida.

60' Ponte gira, gira e não entra na defesa.

59' Corinthians aguarda erro da Macaca pra sair em velocidade.

58' Maycon novamente ditando o ritmo do meio corinthiano.

57' Corinthians novamente com uma postura mais retrativa.

56' Wendell manda de fora e isola.

55' AMARELO, PABLO. Por falta em Sheik.

54' MUDA A PONTE: Elton sai e entra Wendell.

53' Sheik arrisca de fora e explode em Pablo.

52' Ponte busca voltar ao jogo.

51' Corinthians tranquilizando o jogo e tentando atacar.

50' Dividida entre Rodriguinho e Bob. Jogo parado.

49' Jadson liga Romero, mas o paraguaio escorreu e perdeu ótimo ataque.

48' Explosão da Fiel em Itaquera!

47' LETAL! Jadson liga Rodriguinho, que cruza rasteiro e Jô surge livre pra escorar de canhota e matar Aranha!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÔ, DO CORINTHIANS!

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa deverá ter ainda mais espaços e com promessa de um bom jogo.

Jogo truncado, com muita marcação, mas o Corinthians terminou melhor e teve as melhores chances no primeiro tempo.

Acabou!

47' SUFOCO! Romero cruzou da esquerda, Jô testou na pequena área e Aranha fez um milagre. No rebote, Arana chutou cruzado, a bola foi dividida debaixo do gol e Jadson pegou a sobra mandando cruzado na gaveta!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JADSON, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

45' Minuto final.

44' Cássio dá chutão e por muito pouco Maycon não chega na bola.

43' Corinthians termina melhor o primeiro tempo.

42' Sheik tenta o drible, Pablo divide e recupera a bola.

41' Jô novamente chuta de direita e Aranha cai bem.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Maycon é destaque na partida. Faz bom jogo.

38' Maycon viu Aranha adiantado, arriscou de fora e a bola subiu demais.

37' ARAAAAANHA! Léo Príncipe cruza na medida e Romero testa livre. A cabeçada não foi muito forte e Aranha espalma!

36' Rodrigo arrisca de muito longe e Cássio pega.

35' Nino arrisca de fora e Cássio só olha.

34' Corinthians tenta crescer no jogo.

33' AMARELO, JADSON. Jogador da Ponte reclamou e tomou amarelo.

32' QUAAAAASE! Maycon enfia pra Jô, que tabela com Jadson e arrisca de direita. A zaga trava e a bola passa perto. Escanteio.

31' Romero arranca pela esquerda, demorou demais pra soltar a bola e passou errado.

30' Fernandinho aparece na linha de fundo e o bandeira anota mais um impedimento.

29' Jogo é fraco, mas com muita marcação e briga no meio-campo.

28' Cajá arrisca de muito longe e isola.

27' Jô saindo muito da área. Maycon aparece no ataque.

26' Sheik bem ativo nesse começo.

25' Nova tentativa com Nino e impedimento marcado.

24' Ponte tenta ter a bola no campo de ataque.

23' Fiel novamente sobe o volume!

22' Nino Paraíba tira o cruzamento e manda direto em linha de fundo.

21' Corinthians começa a colocar pressão.

20' PRA FOOOORA! Léo manda na área, Jô ajeita de cabeça e Romero mandou de bicicleta. Levantou a Fiel.

19' Gabriel manda de fora, mas na mão de Aranha.

18' Ponte totalmente fechada no meio-campo. Corinthians com dificuldades.

17' Sheik cai e o juiz dá falta. Mais uma chance de chuveirinho.

16' Corinthians muito lento na transição. Demora ajuda a Ponte.

15' FOOOOOORA! Lucca arrisca de fora da área e a bola queima a trave esquerda do Cássio!

14' Ricardo Ribeiro querendo aparecer também no jogo.

13' Rodrigo senta o pé de fora e a bola vai quase na lua.

12' Blitz corinthiana nesse momento. Ponte cerca.

11' Rodriguinho busca Jô pelo alto e Aranha sai de soco!

10' Fiel canta alto em Itaquera.

9' Lucca arranca pela esquerda e Balbuena trava. Corinthians dando espaços laterais.

8' Ponte marca forte. Jogo truncado.

7' Saída de jogo corinthiana é lenta. Time não consegue trabalhar com facilidade.

6' Jogo muito faltoso nesse começo.

5' Sheik escapa da marcação e Léo Príncipe comete falta.

4' Sheik abre na direita e Maycon volta bem na cobertura.

3' Setor Norte da Arena interditada. Fiel lota os outros espaços.

2' Mais uma chegada da Ponte em bola lateral e mais um impedimento marcado.

1' Ponte chegava pela esquerda e o bandeira anotou impedimento.

0' Começou!

Tudo pronto!

Ponte com camisa preta, calção branco e meias pretas.

Corinthians com uniforme principal. Camisa branca, calção preto e meias brancas.

Equipes e comissões técnicas se cumprimentam. Momentos de preparação.

Times perfilados. Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado.

Ponte com Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Fernandinho; Élton, Jadson, Fernando Bob e Renato Cajá; Lucca e Emerson Sheik.

Corinthians escalado com Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Ángel Romero; Jô.

Equipes já se preparando na boca do túnel de acesso. Preparação final.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão ao vivo online do Brasileirão 2017.

É dia do líder! É dia de Corinthians x Ponte Preta ao vivo, direto da Arena Corinthians, em Itaquera.

Sem o Setor Norte, interditado pelo STJD por uso de sinalizadores, a Arena Corinthians ainda receberá enorme público: mais de 30 mil pessoas já estão garantidas.

Fique de olho: Jô, atacante: Artilheiro, o camisa 7 vive enorme fase e já é cogitado até na Seleção Brasileira.

Fique de olho: Sheik, atacante: O herói da Libertadores-12 reencontra a Fiel na semana de comemoração dos cinco anos da conquista.

A Macaca terá vários jogadores conhecidos da torcida corinthiana. Yago, Fábio Ferreira, Claudinho, Lucca e Sheik são nomes que podem valer a Lei do Ex.

O Timão vem de vitória suada contra o Botafogo, em Itaquera. Vitória magra por 1 a 0, mas que ampliou a vantagem alvinegra no topo.

Para esse jogo, Fagner será a única ausência. No entanto, Jô, Gabriel, Rodriguinho estão pendurados e podem ser problemas para o dérbi.

Rodriguinho brilhou em Campinas e o Timão meteu 3 a 0, colocando a mão na taça. Na volta, empate por 1 a 1 e confirmação da conquista.

Lembrando que os dois times fizeram a final do Paulistão-17. Depois de 40 anos da histórica final em 1977, Timão e Ponte se enfrentaram em dois jogos valendo o título.

A Ponte faz uma campanha sem lá tanto brilho. No meio da tabela, tem dificuldades em duelos fora de casa. Não vence longe de seus domínios há mais de um ano.

Na próxima rodada, o Corinthians terá nada mais, nada menos que o seu maior rival: Palmeiras, no Allianz Parque, na noite de quarta-feira (12). Haja coração!

Atualmente a distância é de sete pontos, podendo chegar à dez! E vamos nos encaminhando para a reta final do primeiro turno.

O Corinthians, líder do Brasileirão, recebe a Macaca, querendo abrir ainda mais a vantagem para o segundo colocado.

Clássico de tradição paulista. Capital x Interior em mais um duelo cheio de história e peso.