Cássio elogia equipe, mas evita falar de invencibilidade: "Pensando jogo a jogo"

Google Plus

(Foto: Getty Images/Miguel Schincariol)

Mais uma vitória e liderança incontestada. Neste sábado (8), o Corinthians venceu a Ponte Preta na Arena Corinthians por 2 a 0 com gols de Jadson e Jô. O Timão segue cada vez mais firme na liderança do Campeonato Brasileiro e agora a diferença para o Flamengo, que é o segundo colocado, são de 9 pontos, mas essa distância pode ser encurtada em caso de vitória do Grêmio amanhã (9).

Um dos principais personagens da partida, Cássio não foi muito exigido durante os 90 minutos da partida. Entretando, quando foi testado, o camisa 12 defendeu um pênalti cobrado por Lucca, aos 25 minutos da etapa final, assim impedindo que a Ponte Preta reagisse no jogo. Feliz pela segunda defesa de pênalti consecutiva, o arqueiro contou detalhes da conversa com o antigo companheiro durante o longo intervalo entre a marcação da falta e a cobrança.

“Eu vi que ele estava com a bola e falei: 'Hum, é você que vai bater? Te conheço, hein”, disse ele ao atacante da Ponte. “Fiquei olhando para o Walter, o Mauri (preparador de goleiros), não sabia onde ele bateria. Aí o Jadson veio e disse que o Mauri pediu para esperar. Foi o que eu fiz”, contou.

O goleiro também parabenizou a equipe e exaltou a bom momento que o clube alvinegro vem tendo no Brasileirão.

“Todo mundo está comprometido, estamos pensando jogo a jogo, não interessa o adversário. São mais três pontos. Não pensamos em invencibilidade. Claro que é bom vencer, não tomar gol, estamos sendo felizes”, finalizou.

O próximo jogo do Corinthians é na próxima quarta-feira (12), às 21h45 (horário de Brasília) e é um clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.