Carille já pensa no Palmeiras e exalta Cássio: "Merece Seleção"

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians venceu mais uma e somou mais três pontos no Brasileirão após derrotas a Ponte Preta por 2 a 0 na noite deste sábado, em Itaquera. Como o resultado, a equipe chegou 10 vitórias no Brasileirão, são 32 pontos em 36 possíveis. O técnico Fábio Carille manteve o discurso de pés no chão.

“Não mudei minha forma de trabalhar desde o começo e não vou mudar. Sempre falo da importância do próximo jogo, peço intensidade para não deixar ralaxar”.

“Não pensei em nenhum momento no jogo contra o Palmeiras, porque os três pontos de hoje são os mesmo de quarta-feira. A partir de agora começamos a planejar para a partida contra o Palmeiras”, disse o treinador.

O Corinthians lidera com folga o Brasileirão – está a nove pontos do Flamengo, atual vice líder. O próximo confronto será contra o arquirrival Palmeiras, quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque.

Lobby por Cássio

Durante a entrevista coletiva, Fábio Carille destacou a boa fase do goleiro Cássio, após defender a cobrança de pênalti de Lucca e emplacar a sexta partida sem sofrer gols.

“Ele está fazendo por merecer. Nosso país tem ótimos goleiros e ele está entre eles. O Cássio não é importante só de agora, é desde 2012. Ano passado teve uma caída, mas voltou centrado e está sendo muito importante, principalmente para os jovens - afirmou o treinador.