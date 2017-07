Jogo Corinthians x Rio Preto AO VIVO hoje pela Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino (0-0)

Google Plus

CORINTHIANS ESCALADO! As meninas do Timão vão a campo com: Lelê, Paulinha, Pardal, Mimi, Juci, Ana Vitória, Grazi, Cacau, Gabi Nunes, Nenê e Byanca Brasil

Jogando na Arena Barueri, o Corinthians nunca perdeu. O único empate foi contra as Sereias da Vila.

O Rio Preto saiu na frente no primeiro jogo e ganhou por 2 a 1. Os gols foram marcados por Gabi Nunes, do Corinthians e Darlene e Jessica, do Rio Preto.

Boa tarde, torcedor! Vamos acompanhar o segundo confronto entre Corinthians e Rio Preto, válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro Série A1!