Em evento, Carille nega elenco fechado e sonha com reforço na zaga

(Foto: Agência Corinthians)

O Corinthians segue em boa fase. O atual líder do Campeonato Brasileiro abriu nove pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, e continua apresentando bons números e futebol envolvente com um elenco considerado simples perante outros concorrentes. O torcedor pensa em contratações para reforçar o time, vários nomes, posições e etc, porém não é isso que o técnico Fábio Carille pede. Apenas um setor precisa de reforço, segundo o comandante alvinegro.

Em um jantar, nesta segunda-feira (11), o técnico falou sobre qual a contratação que quer."Hoje eu quero um só, um zagueiro. Se não sair ninguém e puder trazer um jogador, quero um zagueiro. O certo é ter cinco zagueiros, mas o Vilson está com problema. Temos Pablo e Balbuena jogando e mais dois meninos, o Pedro Henrique e o Leo Santos", declarou o treinador, durante o evento "Ídolos Eternos".

O Timão tentou duas peças para a posição: um deles é Leandro Castán, que já passou pelo clube anteriormente e teve sucesso na época que defendeu o time sendo campeão do Brasileiro de 2011 e a tão sonhada Libertadores da América em 2012. Outro nome que apareceu e houve tentativas foi o de Anderson Martins, atualmente no El Jaish, do Catar, mas também não obtiveram sucesso na contratação.

Carille também falou sobre o desempenho do jovem Guilherme Arana, que vem sendo destaque no elenco de 2017 e já é alvo de clubes europeus, um deles o Bourdeaux, da França, que quer a promessa já para a metade do ano."Tomara que ele fique. Pode acontecer de fazer negociação agora, e ele ir embora no final do ano. O técnico do Bordeaux (da França) quer ele agora, mas o Corinthians trabalha forte para segurar."

A próxima partida é nesta quarta-feira, dia 12, contra a equipe do Palmeiras, no famoso Dérbi Paulista. O rival ocupa a quinta colocação e vem de uma derrota frente ao Cruzeiro por 3 a 1. O Corinthians vem de vitória contra a Ponte Preta por 2 a 0 e segue sem derrota. Se vencer, pode conquistar 35 pontos e 11 vitórias em 13 jogos.