Com presença da Fiel, Corinthians encerra preparação visando clássico contra Palmeiras

(Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Prestes a enfrentar o rival Palmeiras, o Corinthians realizou seu último treino no CT Joaquim Grava ao som da torcida corinthiana que compareceu para apoiar a equipe que vive bom momento no Campeonato Brasileiro 2017. Grande parte da torcida era composta por membros de torcidas organizadas que entoaram cantos junto de baterias, bandeiras e rojões.

O técnico Fábio Carille não vê o time com favoritismo e quando questionado se o adversário irá pressionar em busca do gol disse que espera mais um Palmeiras na defensiva.

– Pode ser. Mas pelos últimos resultados, o Palmeiras pode vir jogando no erro. O Cuca costuma armar suas equipes de acordo com o adversário... Estamos preparados para o que vier do lado do Palmeiras – declarou.

A invencibilidade de 26 jogos e os 13 pontos de vantagem não irão afetar o time para a partida e acenou para a dificuldade do rival na busca pelo título caso o Timão saia vencedor do dérbi.

– Com certeza, fica mais difícil, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda vão ter mais de 60 pontos em disputa (75 pontos em 25 rodadas faltantes), é muita coisa. É claro que fica difícil para eles, são seis, sete jogos para tirar a diferença. Mas o campeonato vai começar a se decidir faltando dez rodadas – comentou.

A provável escalação deve ser: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô, tendo dois desfalques: Danilo e Vilson. Também jogam seis jogadores pendurados com cartão amarelo: Guilherme Arana, Pablo, Jô, Rodriguinho, Gabriel e Marquinhos Gabriel.

Ao fim da preparação os atletas alvinegros foram ao encontro da torcida, que estava localizada no portão para acesso a imprensa e aplaudiram o gesto do fiel torcedor. No último dérbi houve um movimento parecido, porém realizado na Arena Corinthians onde o torcedor pode estar presente com a entrada permitida.