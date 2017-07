Carille elogia equipe do Corinthians e classifica vitória no derby como muito grande

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians venceu o maior rival, Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta-feira (12) no Allianz Parque. Com a vitória, o Timão segue invicto na liderança do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. Após a importante partida, o técnico Fábio Carille destacou a importância do entrosamento da equipe, que vem fazendo ótimas atuações, e classificou a vitória como "muito grande".

"A equipe estava concentrada o tempo todo, cumprindo a função com e sem bola, uma equipe muito determinada, saímos muito felizes desse jogo, com certeza, não só pelo resultado mas pela atuação de todos, tanto que eu não conseguia fazer substituição pela resposta que eles estavam dando, é uma vitória muito grande e mostra que o time tá no caminho certo", comentou Carille.

Carille, que é conhecido por sempre destacar o trabalho em equipe, não deixou de comentar sobre o lateral Guilherme Arana, que marcou seu segundo gol em clássicos contra o Palmeiras. O jogador que, desde a saída de Uendel para o Internacional, vem sendo decisivo e mostrando grandes atuações.

"Ele [Arana] está com a gente desde 2015 e já foi importante, não vimos problema na saída do Uendel pro Internacional por ter o Arana no grupo", afirmou o técnico do Corinthians.

Além do lateral, Carille também destacou importância de outros jogadores que, quando contratados, haviam sido muito questionados, e que vêm se mostrando de grande importância no elenco corinthiano.

"Cada dia mais me surpreendo com Jô, que não só vocês tinham dúvida, como eu também, Jadson, que estava há um ano na China, está aí, sendo decisivo, Rodriguinho desde o ano passado, Romero cada vez mais confiante. É uma equipe de homens, pode ter certeza", declarou Carille.

Mostrando satisfação pela organização do time, o técnico viu os jogadores colocarem em prática tudo o que haviam treinado para a partida, bloqueando tentativas do adversário, e também declarou estar surpreso com a atuação desde a final do Paulista.

"Tudo o que nós programamos para esse jogo aconteceu. Taticamente é um time muito bem organizado, os jogadores de uma entrega fora do normal, uma equipe de homens, que sabe o que quer. Vou ser verdadeiro: estou surpreso desde as finais do Paulista, não é de hoje. É surpreendente sim, cada dia mais, e esse grupo está mostrando que alcançará feitos grandes", além disso o treinador se mostrou muito feliz com o ajuste do sistema defensivo, dizendo que não esperava que fosse melhorar tanto.

Após a vitória contra o maior rival, o Timão mantém sequência de invencibilidade, aumentando o numero de jogos para 27. O Corinthians enfrenta o Atlético-PR na Arena Corinthians neste sábado (15) às 19h, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.