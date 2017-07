Destaque no derby, Arana brinca com sina sobre Palmeiras e fala sobre futuro no Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), em partida válida pela décima terceira rodada do Brasileirão, e manteve uma invencibilidade de 27 jogos. Destaque na partida com um gol marcado e sofrendo um pênalti, o lateral Guilherme Arana foi o melhor jogador em campo do derby, e comentou sobre a sina de boas atuações que tem contra o principal rival.

"Brinquei com o Fagner, com meus amigos, que sempre que jogo aqui faço um golzinho. Meus amigos palmeirenses estão assistindo lá em casa, um forte abraço", disse Arana, na saída do grama em entrevista a TV Globo.

O atleta ainda comentou sobre a fase atual que o clube atravessa, e sobre o trabalho que vem sendo feito pelo técnico Fábio Carille junto ao grupo de jogadores do Timão.

"É uma sensação de felicidade, um momento único. Muito feliz em poder ajudar minha equipe. Estamos no caminho certo, com a cabeça no lugar. O Campeonato Brasileiro é muito longo, vamos precisar de todos e estamos preparados. Já brinquei no vestiário, sempre que começo jogando, faço um gol. Estou feliz por essa marcar e também pela conquista dos três pontos", declarou o jogador, que marcou o seu segundo gol contra o Palmeiras, dentro do território rival.

Por fim, o lateral comentou a sua situação no Corinthians. Muito especulado no mercado europeu, o jovem jogador reafirmou o seu compromisso com o Corinthians e negou que tenha chego alguma proposta do exterior.

"Não chegou nada, até porque sou funcionário do clube. Já falei, sempre que estiver com essa camisa vou honrar, vou dar carrinho, honrar até o final. Estou com a cabeça tranquila, é um grupo muito bom e estou com a cabeça tranquila", completou.

Para se consolidar ainda mais na liderança, o Corinthians volta a entrar em campo para disputar a décima quarta rodada do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense, no próximo sábado, às 19h, na Arena Corinthians. A promessa será de casa cheia novamente. O clube divulgou que mais de 22 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada.