Carille revela ter recebido proposta tentadora de time chinês

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Vivendo grande fase no Corinthians, o técnico Fábio Carille vem chamando atenção não só de clubes brasileiros, mas também estrangeiros, principalmente chineses que são conhecidos por fazerem propostas com valores altíssimos.

Em entrevista para a Rádio Bandeirantes, nesta quinta-feira (13), ao ser questionado sobre propostas do exterior, Carille afirma ter recebido propostas tentadoras, mas que foram interrompidas pelo técnico.

"Já surgiram propostas sim, e tentadoras, que chega a assustar. Antes do jogo contra o Grêmio que nós ganhamos lá em Porto Alegre, quiseram me conhecer e tal, foi da China, foi uma conversa muito rápida, eu não quis nem saber de detalhes,e no meio da conversa eu disse 'desculpa, pode parar de falar, eu não saio daqui agora'", declarou o técnico.

Carille já havia dito que só deixaria o time em caso de demissão, que acredita que poderá acontecer algum dia, mas ainda não era de conhecimento público que o mesmo havia recebido propostas de outros times.

"Como eu já deixei bem claro, não é a questão financeira, é o sonho de ser técnico hoje do Corinthians, e só saio no dia que me mandarem embora. Não vai ter nada que me faça sair do Corinthians por vontade própria, pode ter certeza" afirmou Fábio Carille.

Com o desempenho positivo, o técnico vem sendo muito elogiado pela torcida não só do Corinthians, como de outros clubes, que vem reconhecendo seu trabalho no clube, atual campeão do Paulista 2017 e líder do Campeonato Brasileiro, e com uma bela sequência de jogos sem perder.

"Isso está legal demais. No aeroporto vem palmeirense e são-paulino e parabeniza o nosso trabalho. Confesso que é uma coisa que eu não imaginava" disse Carille.

O técnico do Timão foi questionado sobre a possível escalação do goleiro Cássio, afirmando que o jogador tem total condição de jogar na seleção de Tite.

"O Cássio vem crescendo nas horas decisivas. No momento do jogo, ele aparece, resolve e pega a bola. Ele está em uma fase maravilhosa. Ele tem condição de ser titular da Seleção Brasileira", destacou Carille.