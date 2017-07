Corinthians confirma lesão de zagueiro Pablo

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O zagueiro Pablo teve lesão confirmada pelo departamento médico do Corinthians e será mais um dos desfalques do time na partida contra o Atlético-PR no sábado (15) na Arena Corinthians às 19h. O clube divulgou previsões para o retorno do jogador, na melhor das hipóteses, na quarta-feira (19) contra o Avaí, e na pior, contra o Fluminense no domingo (23), o zagueiro já iniciou o tratamento, mas deverá passar por mais testes para detalhar a lesão sentida.

Exames foram realizados e constataram a lesão na coxa direita do atleta, que disse ter sentido dores antes mesmo do início da partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (12), e devido à importância do confronto, decidiu continuar em campo, mas foi substituído aos 27' do 2º tempo, temendo prejudicar o time.

"Se tratando de clássico, nenhum jogador quer sair. Senti logo no começo, assim que o árbitro começou o jogo. Fui no sacrifício. Enquanto pude ficar bem no jogo, continuei, mas depois que eu senti que poderia prejudicar a equipe, saí", revelou o zagueiro após o término do clássico.

Pablo será substituído por Pedro Henrique contra o time paranaense, e dependendo da persistência da lesão de seu colega, poderá ser titular do Corinthians nos próximos jogos, incluindo a decisão da Sul-Americana contra o Patriotas na Arena Corinthians.

Apesar de sempre elogiar o atual elenco do Corinthians, o técnico Fábio Carille já havia revelado desejo de reforços na zaga corinthiana, tendo apenas dois zagueiros reservas, sendo eles Pedro Henrique e Léo Santos, com Vilson lesionado há 4 meses. O Corinthians já revelou interesse e intenção de manter Pablo no elenco, que está emprestado do Bordeaux (FRA) até o fim do ano.

A lesão do zagueiro poderá intensificar a busca do clube por um reforço no sistema defensivo, que já está há a 7 jogos sem levar gols, e vem sendo destaque dos campeonatos em que participa, e também o pesadelo dos atacantes adversários, que não conseguem passar pela defesa do Timão.