Jogo Corinthians x Atlético-PR AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Alô, leitor amigo da VAVEL Brasil. Seja bem-vindo à mais uma transmissão em tempo real online. É dia do começo da 14ª rodada. Dia do líder em campo. Dia de Corinthians x Atlético-Paranaense ao vivo.

Acompanhe conosco à partir das 19h, pelo horário de Brasília, todos os detalhes dessa grande partida.

Neste sábado (15) o atual líder, Corinthians, e o Atlético-PR se encontrarão na Arena Corinthians em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o paulista querendo aumentar sua vantagem de pontos para o vice-líder, Grêmio, e o paranaense visando se afastar de vez da zona de rebaixamento.

O Timão lidera com dez pontos de vantagem para o vice, Grêmio, e pode dormir com ainda mais vantagem.

A Arena Corinthians será o palco da partida. Todos os mais de 40 mil ingressos foram vendidos. Expectativa de casa cheia mais uma vez.

Já o Furacão não terá a presença do jogador Thiago Heleno, suspenso após cartão amarelo contra o Cruzeiro, mas os paranaenses terão retorno de quarteto, sendo eles o zagueiro Paulo André, o meia Lucho González e os atacantes Douglas Coutinho e Pablo.

O Timão não contará com jogadores de grande importância como Pablo, Guilherme Arana e Rodriguinho, substituídos por Pedro Henrique, Moisés e Marquinhos Gabriel.

Há cinco jogos sem vencer, o Atlético-PR entra em campo motivado, e dependendo do resultado, pode motivar jogadores e torcedores para os próximos jogos, entre eles um de grande importância contra o Santos, válido pela Libertadores, do qual foi derrotado por 3 a 2 em Curitiba.

O problema não se encontra apenas na diretoria, mas também em campo, com rescisões de contrato dos jogadores Grafite e Carlos Alberto.

O rubro-negro vem passando por uma árdua fase, onde após derrotas o técnico Eduardo Baptista foi demitido e de Paulo Autuori, que deixou o comando do time para trabalhar na gestão, e que solicitou deixar o clube.

Mesmo com a sequência de jogos invictos do Timão, o elenco adota a filosofia do treinador Fábio Carille de "jogo a jogo", sempre descartando favoritismo de sua equipe, e que num campeonato como o Brasileirão, não há adversário fraco mesmo passando por problemas, como o Atlético-PR atualmente.

Após grande vitória fora de casa contra o maior rival, o Corinthians enfrenta um adversário complicado, que já empatou por 0 a 0 em casa, e perdeu por 2 a 0 em Curitiba.

A defesa do Corinthians vem ganhando destaque após 7 jogos sem levar gols no Brasileirão, mas sem Pablo e Guilherme Arana, peças importantes no sistema o time busca manter sequência positiva para os donos da casa.

Isolado na liderança do campeonato, Timão quer aumentar ainda mais diferença de pontos para segundo colocado; Furacão entra em campo sob novo comando e visa quebrar a invencibilidade do adversário.