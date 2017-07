Jogo Avaí x Corinthians AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão Avaí x Corinthians ao vivo especial em tempo real online.

Hoje é dia de Brasileirão. Dia da 15ª rodada e o Avaí recebe o Corinthians em seu estádio querendo sair da zona de rebaixamento.

Para esse jogo, o técnico Fábio Carille terá reforços. Pablo volta à defesa, assim como o lateral Guilherme Arana. No meio-campo, Rodriguinho também retorno após suspensão.

A última partida entre os dois times foi na rodada final de 2015: empate em Itaquera, que culminou no rebaixamento da equipe catarinense.

No último duelo entre as duas equipes na Ressacada, o Timão sofreu, mas virou a partida com show de Luciano. 2 a 1 que deixou o Corinthians na liderança ao virar o turno do Brasileirão 2015.

Em apenas seis horas, os quase três mil ingressos destinados à Fiel torcida foram esgotados para Avaí x Corinthians ao vivo hoje. Presença certa da Fiel.

Na rodada passada, o time paulista recebeu o Atlético-PR e tropeçou. Empate por 2 a 2 após vários gols perdidos e dois gols levados de forma surpreendente: o primeiro em lance todo individual e o outro em chute desviado de muito longe.

Além disso, o Corinthians detém a melhor defesa do país e um dos melhores ataques do campeonato. A campanha corinthiana é um absurdo.

O alvinegro não sabe o que é perder desde o dia 19 de março, quando foi derrotado pela Ferroviária, ainda na primeira fase do Paulistão. No ano, são apenas duas derrotas.

Já o Corinthians tem vários números para sustentar. O primeiro é a vantagem de oito pontos para o vice, Grêmio. Depois, a invencibilidade no Brasileirão, invicto ainda.

Um outro personagem interessante para logo mais será o zagueiro Betão, formado na base corinthiana, campeão com o clube, rebaixado em 2007 e que reencontra o ex-clube.

E o goleiro Douglas será um personagem à parte. Ele pertence ao Corinthians e foi contratado alguns anos atrás, mas nunca teve oportunidades. Já foi emprestado, reintegrado, mas brilha no Avaí.

A equipe do Sul vem de alguns resultados interessantes, como a vitória em plena Arena Grêmio, contra o vice-líder Grêmio. Naquela tarde, o goleiro Douglas defendeu tudo que podia.

É um duelo de extremos nessa 15ª rodada. O Avaí, querendo sair da zona de rebaixamento e subir na tabela, recebe simplesmente o líder invicto do Brasileirão, o Corinthians.