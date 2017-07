Com retorno de titulares, Fábio Carille relaciona 22 atletas para duelo contra Avaí

Google Plus

(Foto: Agência Corinthians)

O Corinthians realizou seu último treino antes da partida contra o Avaí, nesta quarta-feira (19), às 21 horas, na Ressacada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e conta com retornos importantes para o time que não estiveram presentes contra o Atlético-PR. O meia Rodriguinho, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Pablo estão entre os relacionados.

Tanto Arana quanto Rodriguinho estiveram ausentes cumprindo suspensão por conta do terceiro amarelo. Já Pablo estava se recuperando de uma lesão na coxa direita que sofreu no clássico contra o Palmeiras. O jogo poderá marcar mais uma partida sem derrota da equipe alvinegra. Se vencer, alcançará 29 jogos de invencibilidade e igualará a terceira maior marca da história, que aconteceu no ano de 1956.

O técnico Fábio Carille falou a respeito da última partida e do “viver jogo a jogo” sem pensar na invencibilidade e falou sobre a diferença para o Grêmio.

"Sabemos que temos uma diferença muito boa para o segundo colocado, são oito pontos, mas o discurso é o mesmo: todo jogo é uma final, são três pontos contra o vice-líder ou último colocado, dentro ou fora de casa. Procuramos não fazer matemática agora, vamos deixar para o final do campeonato. Vai se decidir nas últimas oito rodadas", afirmou o volante Maycon.

A provável escalação alvinegra será com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo (Pedro Henrique) e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Se vencer, o Timão volta abrir 11 pontos de vantagem e espera o resultado do tricolor gaúcho para saber se a distância aumenta ou permanece igual.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Moisés;

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos e Paulo Roberto;

Meias: Jadson, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Giovanni Augusto;

Atacantes: Romero, Jô, Kazim e Clayson.