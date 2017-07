Voltando de suspensão, Rodriguinho lamenta empate na Ressacada: "Bola não entrou"

Foto: (Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Na fria Florianópolis, o Timão não conseguiu sair do empate diante o Avaí nesta quarta-feira (19). Superior durante toda a partida, os comandados de Fábio Carille dominaram as ações e tiveram mais oportunidades de marcar, principalmente na primeira etapa. Rodriguinho que voltava de suspensão criou oportunidades e quase marcou, mas parou no goleiro do Avaí. O camisa 26 definiu como "amargo" o empate.

"Tive uma chance no fim e bati consciente, buscando o canto dele, mas infelizmente não entrou. Fica um gosto amargo, tivemos um volume muito maior, bola na trave, infelizmente não conseguimos fazer o gol da vitória", comentou.

Os primeiros quinze minutos do Alvinegro Paulista foram de muita qualidade e troca de passes, o Timão chegava com muita facilidade próximo a meta de Douglas, mas pecava nas finalizações. Pouco tempo depois duas noticiais ruins ao time do Corinthians: Pablo e Jadson saem por contra de lesões. O defensor voltou a sentir dores na coxa esquerda, enquanto o maestro saiu por conta de um choque com o zagueiro Betão que lhe rendeu dores na costela. Marquinhos Gabriel e Pedro Henrique assumiram as vagas.

"Jogamos na nossa proposta, mas fechamos bem nossos espaços. Foi um grande jogo, é um ponto somado. Hoje não podemos lamentar dois pontos perdidos", definiu Marquinhos Gabriel.

O segundo tempo foi mais aberto com bolas na trave de ambos os lados, a primeira de Joel do Avaí em um contra-ataque rápido - arma principal do Leão na segunda etapa. Já o Corinthians ameaçava com jogadas pelas pontas, Fagner e Romero pela direita e Guilherme Arana e Marquinhos pela esquerda.

Em um cruzamento de Arana, Betão tentou cortar de peixinho e mandou no travessão. O Timão ainda fez Douglas Friedrich fazer duas excepcionais defesas em cabeceios a queima roupa. O inglês naturalizado turco Kazim entrou no lugar do volante Gabriel, mas não mudou o panorama da partida. O goleiro do Corinthians Cássio, elogiou a bela partida do arqueiro adversário.

"Estamos sempre tentando ajudar um ao outro. Feliz por ele estar muito bem, é um cara bacana e trabalhador", comentou Cássio.

Nos últimos seis pontos em disputa o Corinthians conquistou apenas dois e viu a vantagem de 10 pontos para o Grêmio diminuir para seis nessa rodada. O Timão volta a campo pelo Brasileirão novamente fora de casa contra o Fluminense no Maracanã, no domingo (23). Já o Leão o recebe o Cruzeiro na Ressacada no mesmo dia.