Carille elogia atuação do Corinthians ante Avaí, prega pés no chão e lamenta lesão de Pablo

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians empatou sem gols contra o Avaí, em jogo disputado em Florianópolis, no estádio da Ressacada, pela décima quinta rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Timão viu a distância para o vice líder Grêmio encurtar para seis pontos. Na visão do técnico Fábio Carille, o futebol apresentado foi satisfatório e dentro das dificuldades do campeonato.

"Não tem que abalar, o campeonato vai ser decidido nas últimas rodadas. A gente disparou no início e isso é bom, mas sabemos que não vamos conseguir manter 87, 88, 89%. Não temos de nos abalar, estamos no caminho certo, liderando, e o campeonato será decidido nas últimas rodadas", disse.

Ainda segundo o comandante alvinegro, o Corinthians iria oscilar durante a competição e repassou o peso da expectativa em cima da equipe para a imprensa, e declarou que prefere continuar pensando o planejamento para o campeonato jogo a jogo.

"A exigência é de vocês, trabalhamos aqui com os pés no chão. O Corinthians foi campeão em 2015 com 81 pontos, 71%. Eu trabalho com essa média. A expectativa foi criada por vocês. Estamos bem e conscientes de tudo o que está acontecendo", declarou o técnico, que ainda continua invicto dentro do Brasileirão.

Por fim, o treinador lamentou a contusão precoce do zagueiro Pablo, que saiu de campo aos 15 minutos da primeira etapa. O zagueiro já havia sido desfalque no jogo anterior contra o Atlético Paranaense, na Arena Corinthians.

"O atleta fez os exames e não contatou nada, foi para campo e treinou, fez o aquecimento. A gente tinha certeza que aguentaria o jogo. Essas coisas acontecem", finalizou Carille.

Para defender a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e a invencibilidade de quase um turno inteiro, o Corinthians irá até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense. O jogo será disputado no próximo domingo (23), às 16h, no estádio do Maracanã e é válido pela décima sexta rodada da competição.