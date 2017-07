Rodriguinho e Cássio comentam empate corintiano contra Avaí: "Viemos em busca da vitória"

Foto: Daniel Augusto Jr /Agência Corinthians

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians apenas empatou em 0 a 0 com o Avaí, na noite desta quarta-feira (19), na Ressacada. Pela primeira vez na competição o Alvinegro passou dois jogos sem vencer – no último sábado, na Arena Corinthinas, o Timão empatou em 2 a 2 com o Atlético-PR. Desde a eliminação na Copa do Brasil, seguido do empate com o São Paulo, pela semifinal do Paulistão, a equipe do técnico Fábio Carille não ficava dois jogos sem conquistar uma vitória.

O resultado em Florianópolis diminuiu a diferença entre o Timão e Grêmio, vice-líder do campeonato. Se há duas rodadas o Corinthians tinha dez pontos de vantagem sobre o Tricolor, agora possui seis. O goleiro Cássio, no entanto, valorizou o empate conquistado diante do Avaí, afirmando que o importante é somar pontos.

"Com todo o respeito às outras equipes, em momento nenhum jogamos pensando nos outros. Viemos em busca da vitória, infelizmente não conseguimos. Temos de pensar jogo a jogo, passo a passo, e trabalhar forte. Criou-se uma expectativa grande, até pelos números que temos fora de casa. Às vezes não acontece, é válido sempre pontuar. Os três pontos não saíram", disse na saída do gramado na Ressacada.

Também em entrevista na saída do campo, o meia Rodriguinho lamentou o empate, citando as oportunidades criadas pelo Corinthians na parte final jogo. "Fica um gosto amargo, tivemos um volume muito maior, bola na trave, infelizmente não conseguimos fazer o gol da vitória. Infelizmente a bola não entrou".

Com 37 pontos, no topo da tabela, o Corinthians terá mais um jogo fora de casa na sequência do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrentará o Fluminense, no próximo domingo (22), às 16h, no Maracanã.