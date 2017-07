Substituindo Jádson, Giovanni Augusto volta a ser titular após mais de cinco meses

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2015, o meia Giovanni Augusto foi contratado pelo Timão no inicio da temporada 2016, por € 3 milhões (R$ 13 milhões), mas até hoje não conseguiu se firmar. Além dos altos e baixos dentro de campo, o jogador de 27 anos sofreu com lesões durante essa passagem pelo no clube. Giovanni será titular neste domingo (23) contra o Fluminense no Rio de Janeiro após pouco mais de cinco meses. A última vez que isso aconteceu foi na vitória por 1 a 0 contra a Caldense pela Copa do Brasil (08/02).

Contratado a peso de ouro para substituir Renato Augusto e o próprio Jadson - negociados com futebol chinês no fim da temporada 2015 - Giovanni Augusto sofreu para se adaptar ao estilo do Corinthians, apesar de ter a confiança do ainda treinador do Timão, Tite. Mas lesões no ligamento do pé e no tornozelo tiraram o atleta dos campos em 2016 por cerca de dois meses e dificultaram ainda mais as chances do jogador.

Na atual temporada a sorte não esteve ao lado do jogador que mais uma vez sofreu com as lesões. Dois estiramentos na coxa direita e um procedimento cirúrgico por decorrência de uma lesão de cartilagem no tornozelo esquerdo - se lesionou partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra Internacional no Beira Rio - tiraram o jogador dos gramados.

A última partida de Giovanni Augusto foi pela Copa Sulamericana contra o Patriotas na Colômbia, onde o Timão empatou por 1 a 1, há quase um mês. O atleta marcou seu último gol pelo Corinthians contra a Chapecoense em Outubro do ano passado. Giovanni é lembrado por ter feito o primeiro gol da história da Arena Corinthians, quando ainda atuava pelo Figueirense.

Com a lesão de Jadson que ficará afastado do futebol por um mês - por conta de uma fratura em duas costelas - o camisa 17 terá mais oportunidades de jogar e reencontrar o seu bom futebol. Até aqui o atleta fez 65 jogos e marcou 6 gols.

Desfalcado o Timão deve ir a campo no Maracanã com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Giovanni Augusto; Romero e Jô.