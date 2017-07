Balbuena marca, Corinthians vence Fluminense e dispara na liderança do Brasileirão

O Corinthians segue imbatível no Campeonato Brasileiro. A presa da vez foi o Fluminense, neste domingo (23), no Maracanã. Após dois empates seguidos, o Timão foi mais eficiente e bateu o Tricolor por 1 a 0. Com o resultado, o time paulista chegou a 40 pontos e aumentou a diferença para o vice-líder Grêmio, que tem 31. Já o Flu não vence em casa há sete jogos – é o décimo colocado com 21 pontos.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 30 jogos de invencibilidade no ano, igualando a marca histórica do Flamengo de 2011, que também passou as primeiras 16 rodadas do Brasileirão invicto. No Flu, a partida marcou a estreia da Under Armour, nova fornecedora de material esportivo do clube.

Na próxima rodada, o Fluminense busca a recuperação contra a Ponte Preta, no domingo (23), às 16h, em Campinas. No mesmo dia e horário, o Corinthians recebe o Flamengo na Arena.

Primeiro tempo estudado e sem grandes chances

O jogo começou movimentado no Maracanã. Jogando em casa, o Fluminense se lançou ao ataque logo nos primeiros minutos e quase abriu o placar com Richarlison, que aproveitou cruzamento de Renato e mandou para fora. O líder Corinthians, mais atrás, dava a bola ao adversário para, no contra-ataque, dar o bote. E foi no erro de passe de Léo que os visitantes quase marcaram com Rodriguinho, aos 11 minutos.

Pro Fluminense, foi um primeiro tempo de paciência. A tarefa de infiltrar na defesa corintiana era árdua. Sem o rápido e arisco Wellington, vendido, cabia a Richarlison arriscar as jogadas individuais e dar a velocidade que o Flu precisava. No Corinthians, o lado esquerdo era o mais explorado, com Romero e Arana, que vivem ótimo momento.

Os goleiros Júlio César e Cássio pouco trabalharam na primeira etapa, fruto da pouca produtividade do ataque e da falta de inspiração de ambos os times. No fim, ainda deu tempo para Romero, em chute cruzado, assustar Júlio César.

Balbuena marca de cabeça e Corinthians segura vitória

O Corinthians abriu o placar logo no começo do segundo tempo. Aos quatro minutos, Giovanni Augusto cobrou escanteio, Balbuena subiu mais que Henrique e testou forte para o fundo do gol de Júlio César. Com dificuldades de chegar ao ataque, a bola aérea tornou-se uma ótima arma do Corinthians. Com vantagem e jogadores mais experientes, os visitantes, após o gol, ficaram trocando passes, enquanto os mandantes pouco tinham poder de reação.

Entretanto, aos 14, o time da casa teve a melhor chance do jogo. O camisa 10 tricolor Gustavo Scarpa chutou cruzado e a bola bateu na trave. No mais, o Flu encontrava muitas dificuldades para entrar corintiana, que estava bem postada. Novamente na bola área, o Corinthians quase ampliou com Romero, que cabeceou por cima.

Na parte final do jogo, o Fluminense melhorou e criou boas oportunidades para empatar. Peu, que entrara na vaga de Dourado, teve ao menos três chances, mas todas foram paradas em Cássio. De tanto insistir, o Tricolor até chegou a empatar nos acréscimos com Richarlison, mas o atacante, em impedimento, teve seu gol anulado. No fim, prevaleceu o competente e cirúrgico Corinthians contra o jovem Fluminense.