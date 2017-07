Após vitória no Maracanã, Carille novamente evita projetar título e elogia Giovanni Augusto

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Mais uma vez o Corinthians venceu fora dos seus domínios neste Campeonato Brasileiro. Desta vez a vítima foi o Fluminense, que foi derrotado pela equipe paulista pelo placar de 1 a 0, em pleno Maracanã diante de quase 22 mil torcedores. Com a vitória, o Corinthians alcançou incríveis 30 jogos de invencibilidade na temporada, sendo 16 pelo Brasileirão. Logo após o jogo, o treinador Fábio Carille disse que irá continuar projetando a temporada jogo a jogo, e que já pensa no duelo contra o Patriotas na próxima quarta-feira (26).

"Se planejar muito, falar de título, de quantos pontos faltam, a gente fica louco. Agora o foco é só no Patriotas. Tem muito campeonato ainda, o Grêmio pega o São Paulo amanhã, se vencer a diferença volta para seis pontos. Tem ponto demais para ser jogado. Não fico pensando em título, nem lá na frente, penso jogo a jogo. Agora é desligar o chip do Campeonato Brasileiro e pensar no Patriotas, em casa", disse.

Mesmo com a larga vantagem na tabela para os demais times, o técnico alvinegro procurou não se apegar nos números da sua equipe até o atual momento da competição. Para ele, a invencibilidade é importante, porém a solidez defensiva é a principal fórmula do sucesso do Corinthians neste ano.

"Bem longe, não dá pra pensar nisso. Mais que a invencibilidade, uma coisa que me traz muita satisfação são 26 jogos sem tomar gol. Isso me dá satisfação demais, muito mais do que a invencibilidade. É claro que a gente sente orgulho com isso, mas em nenhuma das minhas reuniões com os atletas eu trago essa responsabilidade a mais. A gente já tem a responsabilidade de fazer bem o próximo jogo. Pode perguntar para qualquer jogador, eu não faço isso. Acho desnecessário", declarou.

Por fim, Carille elogiou o desempenho do meio-campista Giovanni Augusto, que substitui Jadson lesionado e, que enfim voltou a disputar uma partida como titular com a camisa do Corinthians nesta temporada.

"Jogou acima do esperado pelo tempo que ficou fora, prendeu a bola, fez triangulações. Tudo aquilo que a gente esperou que ele fizesse ele fez muito bem, mesmo sem estar com ritmo de jogo", completou.

Os dois próximos compromissos do Corinthians serão em seus domínios. Já nesta quarta-feira (26), o Timão recebe o Patriotas, da Colômbia, em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana. Já no próximo domingo (30), a equipe do técnico Fábio Carille recebe o Flamengo em sua Arena, em duelo válido pela décima sétima rodada do Brasileirão.