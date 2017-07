Fundamental, zagueiro Balbuena celebra melhor momento da carreira

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Balbuena é um dos pilares para a excepcional campanha que o Corinthians faz até aqui na temporada. O zagueiro de 25 anos está vivendo sua melhor fase na carreira, quebrando inclusive seu recorde de gols marcados em uma mesma temporada. Já são quatro, incluindo o gol da vitória sobre o Fluminense na última partida pelo Campeonato Brasileiro.

"Estou jogando bem, me sentindo bem, o time está bem, esse conjunto está dando certo. É a melhor fase da minha carreira até agora. Que continue assim", analisou o defensor.

Escalado para dar entrevista na tarde desta segunda-feira (24), o "General", como é conhecido pela torcida corintiana comentou sobre os bons números defensivos da equipe - a melhor no quesito do Brasileirão com sete gols sofridos. Balbuena concorda com a chegada de um novo zagueiro e não teme perder a vaga no time títular. Com a lesão de Pablo e Vilson - em recuperação - o Timão só tem a disposição Léo Santos no banco de reservas.

"Acho que com a lesão do Pablo, que vai nos desfalcar por um tempo considerável, seria uma boa contratar. Hoje disponível só temos três: Léo (Santos), Pedrão (Pedro Henrique) e eu. Se alguém machucar ou for suspenso, ficam dois. Aí complica. Mas isso é com a diretoria", pontuou.

Nessa quarta-feira (26) o Corinthians muda o foco do Brasileirão para disputar a partida de volta da Sul-americana diante o Patriotas da Colômbia. O gol no empate por 1 a 1 nos minutos finais foi justamente do paraguaio. O Corinthians tem a vantagem do empate sem gols e deve ir com time misto por conta do desgaste.

Balbuena e os companheiros retornam aos trabalhos nesta terça-feira, realizando o treino final visando o duelo pelo torneio internacional. O zagueiro paraguaio, recentemente colocado em especulações sobre vendas ao mercado italiano, pode ter um descanso, já que o momento da defesa corinthiana é de preocupação graças aos poucos jogadores aptos para Fábio Carille trabalhar.