Em busca da classificação, Corinthians recebe o colombiano Patriotas na Arena

A vitória sobre Fluminense no último domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro, parece ter afastado a pequena tensão que vinha envolvendo o Timão e sua torcida depois de dois empates consecutivos na competição - e em boa hora. Mesmo com a sequência de 30 jogos sem derrota, a impressão de que a equipe alvinegra poderia estar cedendo aos desgastes naturais da temporada ainda na 15ª rodada do campeonato nacional assustou parte da Fiel Torcida.

Agora, com o foco voltado para a Copa Sul-Americana, o Corinthians terá pela frente um confronto de vida ou morte diante do Patriotas, da Colômbia. Após o empate em 1 a 1 fora de casa, a equipe paulista contará com a vantagem de decidir em seus domínios a classificação para a próxima fase nesta quarta-feira, precisando apenas de um empate sem gols ou uma vitória simples para seguir vivo na competição.

Timão misto

Não é novidade para o torcedor alvinegro que as lesões vem causado problemas a equipe, especialmente nas últimas semanas. Foi pensando nisso que Fábio Carile optou por não mandar a campo sua equipe títular para o confronto na Arena Corinthians. Sem Jadson e Pablo, ambos em processo de recuperação, o treinador corinthiano ainda decidiu poupar Rodriguinho, Romero, Jô e Fagner, que teriam mostrado sinais mais alarmantes de desgaste durante os últimos treinos.

Com a ausência dos quatro titulares, devem iniciar a partida Marquinhos Gabriel, Clayton e Kazim, além de Léo Príncipe ocupando a vaga de lateral. Mesmo assim, os principais jogadores da equipe de Carille que não iniciarão a partida diante do Patriotas foram convocados, e ocuparão o banco de reservas para casos de necessidade.

Sem atletas suspensos na Copa Sul-Americana, o Corinthians também não poderá contar com o meia Clayson nesta fase da competição. Opção para suprir a ausência de Romero - já que também atua como atacante -, o camisa 25 participou do campeonato continental quando defedia a Ponte Preta, o que inviabiliza sua atuação por outro clube.

Ansiedade que leva a sonhar alto

Em São Paulo desde o último domingo (23), a equipe do Patriotas vem realizando seus treinos no CT do Palmeiras. Os colômbianos participam de um campeonato continental pela primeira vez em sua história este ano, e mesmo com a inexperiência, acreditam que é possível deixar o Brasil com um resultado positivo na bagagem.

A confiança em uma vitória longe de casa, no entanto, não é a toa. No último domingo, a equipe comandada por Diego Corredor conquistou seu primeiro triunfo, nas mesmas condições, diante do Tigres, pelo Campeonato Colombiano. A vitória lhe garantiu o avanço a humilde sétima colocação na tabela, além de confiança para o confronto diante do Corinthians.

Com relação a escalaçao que deve ser apresentada pela equipe, não devem haver mudanças: Corredor mandará a campo sua equipe títular - a mesma que enfrentara o alvinegro na Colômbia -, acreditando na classificação em plena Arena Corinthians.