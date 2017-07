Sem Romero, Carille confirma Corinthians para jogo diante do Flamengo

Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians

Como é de praxe, Fábio Carille não fez mistério e revelou a equipe que enfrenta o Flamengo, neste domingo (30), às 16h, na Arena Corinthians. O comandante do Timão confirmou a entrada de Clayson no lugar do lesionado Romero e Marquinhos Gabriel na vaga de Jadson. Outra surpresa foi Danilo, que será relacionado para uma partida, após quase um ano. Entretanto, Fábio Carille deixou claro que não pretende utilizar o jogador.

Romero havia sentido dores na coxa na partida diante o Fluminense, treinou nesta sexta-feira, mas a voltou sentir o desconforto e foi cortado. O técnico analisou as mudanças, mas ressaltou que a equipe não perderá sua essência.

"Decidido o time. Marquinhos Gabriel e Clayson entram no time. Mudam as características, Marquinhos tem mais um contra um, Jadson mais armador, é uma equipe mais aguda, mais ofensiva. O Clayson baixa para marcar, é parecida a movimentação com o Romero, mas é um jogador mais leve, de mais drible. Nossa ideia não muda, muda um pouco as características", disse o treinador.

Fábio Carille não escondeu a felicidade com o bom momento e com as marcas atingidas por sua equipe, mas diz não levar isso para os atletas e segue com seu mantrá de jogo a jogo. Já são 31 jogos sem derrotas - a segunda maior invencibilidade da história do clube.

"Estamos felizes com tudo o que está acontecendo. Não trago isso para o elenco, para as reuniões, só a responsabilidade do próximo jogo. É muito peso a invencibilidade, os jogos sem tomar gol no ano... vestir essa camisa já é um peso, vamos jogo a jogo", pontuou.

Outra boa noticia foi a aparição do experiente Danilo, de 38 anos, entre os relacionados para o jogo entre os clubes de maiores torcidas do Brasil. Apesar de deixar claro que o jogador não irá atuar. Danilo volta a ser relacionado exatamente um ano após sua ultima partida, na vitória por 1 a 0 contra o Internacional no Beira Rio em 2016.

"Quero deixar claro: o Danilo está sendo relacionado para o jogo. Sabe que não vai entrar em campo. Está sendo convocado, vai para o banco para estar junto conosco neste momento", falou sobre o jogador.

O treinador do time do Parque São Jorge não lamentou os desfalques por lesão e ainda elogiou o restante do grupo por saberem tudo o que precisam fazer em campo quando solicitados.

"Eu trabalho todos da mesma forma, todos, 30 jogadores de linha e todos sabem o que fazer. Claro que falta entrosamento, ritmo, mas é assim. Não lamento jogadores fora. Acredito em todos. Sei da importância do Jadson, mas acredito no potencial do Marquinhos Gabriel. Assim que eu trabalho", concluiu.

O time que irá a campo neste domingo será: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel; Cleyson e Jô.