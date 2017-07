Romero deixa treino antes do fim e desfalca Corinthians contra Flamengo

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians volta a campo contra o Flamengo no domingo (30) às 16h, na Arena Corinthians, com desfalque no sistema ofensivo, o jogador Romero que já havia sido poupado no último jogo contra o Patriotas (COL) pela Sul-Americana, não concluiu o treino nesta tarde de sexta-feira (28) junto aos demais jogadores, se queixando de dores musculares.

O paraguaio não enfrentará o time carioca por incômodos, que vinha sentindo desde a vitória contra o Fluminense, mas voltou ao treino para ser testado. Antes mesmo do fim, deixou o treinamento acompanhado do médico Ivan Grava.

"Ele veio para ser testado, mas acabou deixando o campo. Não sei a gravidade da lesão, mas espero que ele treine em campo na segunda-feira. Essa fase do ano é a pior, os sinais estão aí, Rodriguinho saiu do jogo do Fluminense reclamando, Romero também. É ter cuidado. Eu prefiro segurar do que correr o risco de perder o jogador por mais tempo", disse Carille em entrevista coletiva.

Contra o Flamengo, haverá mudanças e retorno de poupados contra o Patriotas, Clayson substituirá Romero, e Marquinhos Gabriel jogará no lugar de Jadson, também lesionado, e o time paulista contará com a volta de Fagner, Rodriguinho e Jô.

A lista de lesionados do Timão só aumenta, contando os volantes Warian, Mantuan, que sequer estrearam no time profissional, e Marciel, realizando um tratamento contra uma doença chamada alopécia areata, e não joga pois os medicamentos poderiam aparecer no exame antidoping, os zagueiros Vilson, que não entra em campo há 5 meses, e Pablo, que sofreu lesão de grau moderado na coxa direita, e o meia Jadson, que fraturou a costela na partida contra o Avaí.

Romero irá passar por exames específicos no decorrer da semana, e se não tiver lesão confirmada, poderá voltar a campo no próximo jogo do líder absoluto Corinthians.