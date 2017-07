Jogo Corinthians x Flamengo AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Em confronto marcado pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians x Flamengo ao vivo fazem o clássico das maiores torcidas do país neste domingo (30). A ser realizada na Arena Corinthians, às 16h, a partida é válida pela 17ª rodada do torneio nacional. Líder absoluto, o Timão recebe o Flamengo visando ampliar sua soberania no topo da tabela; o Rubro-Negro, por sua vez, corre para diminuir a diferença de pontos que o separam do desejado título brasileiro.

Corinthians x Flamengo AO VIVO

Paolo Guerrero já teve seus dias de Parque São Jorge; o atacante entrou para a história do clube ao marcar o gol do título de Mundial de Clubes em 2012 pelo Timão, mas o queridinho da torcida é outro nos dias de hoje. Cria da casa e titular absoluto no Corinthians, o atacante Jô é o primeiro centroavante a reacender a esperança por gols da Fiel desde a saída do peruano em 2015.

Antes de Jô, diversos centroavantes passaram pelo Corinthians. Vagner Love, Lincom, Danilo, Guilherme, Lucca e Gustavo foram alguns deles, mas nenhum deu certo no Timão - pelo menos, não tão certo quanto o peruano Guerrero. A saída conturbada do ídolo do Mundial para o Flamengo abalou as estruturas do clube paulista, que vivia à espera de um centroavante que se encaixasse perfeitamente na equipe até a chegada de Jô. Essencial na campanha corinthiana do Brasileiro em 2017, o atacante paulista tem nove gols em 16 partidas e a vice-artilharia do campeonato, contra cinco gols em onze jogos de Guerrero. O confronto deste domingo marca o reencontro entre grandes centroavantes do passado e do presente corinthianos, em um duelo que promete grandes emoções aos torcedores do Timão.

Caso entre em campo neste domingo, contra o Corinthians, o volante Willian Arão chegará à histórica marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Das 99 ocasiões em que atuou pelo Rubro-Negro, Arão foi titular por 93 vezes. Há pouco mais de um ano na equipe carioca, o atleta marcou 13 gols, deu 11 assistências e participou da conquista do Campeonato Carioca 2017 pelo clube.

Ao falar sobre a marca, Arão mostrou-se contente com seu momento no Flamengo e agradeceu ao apoio da torcida rubro-negra. “Fico muito lisonjeado, porque hoje em dia não é tão comum um atleta alcançar 100 jogos por um mesmo time. Esse número se torna ainda mais especial porque estamos falando do Flamengo, um dos principais clubes de futebol do mundo. Já me sinto em casa, a torcida sempre me trata com muito respeito e espero seguir ajudando a equipe a conquistar os objetivos”, afirmou.

No lado do Corinthians, Danilo está de volta. Após um ano se recuperando de fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita, além de uma lesão na panturrilha, o meia é a grande novidade do banco de reservas de Fábio Carille neste domingo. Por outro lado, o Timão não poderá contar com a presença do atacante Romero, que apresenta dores musculares. Pablo e Jadson também estão de fora do confronto.

Já no lado do Flamengo, a principal dúvida é Réver; o zagueiro não participou dos últimos dois treinamentos do Rubro-Negro e pode não atuar no confronto deste domingo. Envolvido em polêmicas internas após classificação na Copa do Brasil na última quarta, Rafael Vaz será reserva - o treinador Zé Ricardo testou a zaga com Juan e Rômulo (improvisado), como já havia feito em clássico contra o Vasco, na 10ª rodada do Brasileiro. Diego Alves é a grande novidade no Flamengo neste domingo; após ser apresentado no último dia 18, o goleiro é escolhido para ser o titular do clube carioca para o confronto contra o Corinthians, partida que marca sua grande estreia com a camisa do Rubro-Negro.