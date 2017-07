Fábio Carille lamenta empate e comenta sobre gol anulado: "Existem erros e erros"

Fábio Carille durante a partida (Foto: Daniel Augusto Jr/Agencia Corinthians)

A tarde deste domingo (30) foi marcada com um bom jogo na Arena Corinthians, mas também o erro de arbitragem foi o que figurou mais uma rodada. Em exatos 12 minutos do primeiro tempo, o bandeirinha anulou erroneamente o gol do centroavante Jô, que estava em condição regular. O caso gerou muita revolta por parte de torcedores e também de atletas, além do próprio técnico Fábio Carille que, em entrevista, deixou claro o sentimento.

"Não gosto de falar muito de arbitragem, mas tem erros e erros. O de hoje não pode acontecer em um jogo desse tamanho como aconteceu. Fiz questão de ver no intervalo. Se fala tanto de investir em tecnologia, tem de preparar melhor esses profissionais... Não tem de preocupar com tecnologia, isso vai deixar o futebol chato. Um erro como esse não pode, um erro feio".

Sobre a tecnologia ser empregada nos jogos, o treinador não se mostrou favorável.

"Sou contra a tecnologia no futebol, a não ser aquele quando a bola entra. Senão vai ficar parando muito e pode ter certeza de que vai ficar chato. Tomamos um gol na semifinal do Paulista contra o São Paulo, Gilberto estava impedido um pouquinho, e não falei nada. Já aconteceram outros lances, critiquei o pênalti que foi dado no Arana, o árbitro errou e foi a nosso favor. Mas o erro de hoje não dá. Um jogo desse tamanho, desse jeito, não dá. É uma vergonha!".

O atacante corinthiano já foi prejudicado em outro momento, contra o Coritiba, em que novamente foi um gol mal anulado. Com o gol de hoje, Jô figura entre os artilheiros ao lado de Lucca, com dez gols cada um. O atacante da Ponte Preta ainda tem um jogo por fazer.

O Corinthians volta à campo na quarta-feira, dia 02, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão tem 41 pontos nesse momento e segue líder do Brasileirão. A equipe confirmou o título simbólico do primeiro turno.