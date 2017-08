Atlético-MG x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão Atlético-MG x Corinthians ao vivo em tempo real online aqui na VAVEL Brasil.

Hoje é dia da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 e você acompanha todos os detalhes conosco.

É dia de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Equipes que recentemente duelaram até o fim pelo título nacional, que cresceram em rivalidade e que voltam a se enfrentar, mas com momentos diferentes na temporada. Atlético-MG x Corinthians, direto do Mineirão.

A equipe mineira enfrenta uma série crise e vem de vitória fora de casa contra o Coritiba, na estreia de Rogério Micale no Brasileirão.

O time era cotado como um dos favoritos no começo do ano, mas se perdeu e não teve quase nada de bom no trabalho do ex-técnico Roger Machado.

Além de todos os problemas dentro de campo, a equipe mineira ainda tem problemas médicos, como Fred, artilheiro da equipe e que desfalca o time por lesão.

Por outro lado, o Corinthians também sofre. Sâo três titulares fora e ainda mais um reserva e mais dois em dúvida: Pablo, com lesão na coxa, Jadson, com fratura na costela, e Marquinhos Gabriel estão fora por lesões. Arana e Maycon são dúvidas por desgaste muscular.

O Timão tem oito pontos de vantagem em relação ao vice Grêmio, e já carimbou o simbólico título de campeão do primeiro turno. O alvinegro nunca perdeu um título quando conquistou a primeira metade da competição.

A equipe enfrentará o Sport na próxima rodada, em Itaquera, fechando o turno e só voltando depois de 15 dias, já que o duelo contra a Chapecoense foi adiada, por motivos de amistosos da equipe catarinense.

É um duelo cheio de rivalidade. Em 2014, o Galo conseguiu a proeza de virar um jogo quase impossível na Copa do Brasil, quando o Timão abriu o placar em pleno Mineirão, mas viu o rival enfiar quatro gols e reverter a enorme vantagem.

Já em 2015, o troco. O título nacional era disputado ponto a ponto, mas a equipe de Tite desgarrou e enfretara o time mineiro em pleno Horto. O temido estádio não foi páreo para Renato Augusto e cia. Resultado, 3 a 0 fora o baile e título praticamente garantido ao time paulista.

Na última rodada, o Corinthians recebeu o Flamengo e apenas empatou em 1 a 1. Mas o que marcou mesmo foi o absurdo gol anulado de Jô, onde o bandeira anotou impedimento 3.3m atrás da linha da bola. O lance revoltou toda a Fiel torcida.

Mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e toda a carga disponível ao torcedor corinthiano já foi esgotada.

Promessa de um grande jogo, grande clássico envolvendo duas das maiores camisas do Brasil.

É o encontro dos últimos campeões da Libertadores brasileiros. E você acompanha Atlético-MG x Corinthians ao vivo, tudo conosco!