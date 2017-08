Corinthians recebe Sport visando encerrar primeiro turno invicto

Em busca da 33ª partida invicto, o Corinthians visa isolar-se ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado (5), em partida válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, onde recebe o Sport na Arena Itaquera, às 19h. Mas a missão não será fácil, já que o time pernambucano vem em uma crescente na competição e precisa muito da vitória para seguir dentro do G6, que é a zona classificatória para a Libertadores.

Com 44 pontos conquistados, o Timão encontra-se isolado na liderança com a diferença de oito pontos para o Grêmio, o segundo colocado. Em 18 jogos são 13 vitórias e cinco empates, onde três desses vieram nas última cinco rodadas. Já o Sport tem outro foco na tabela. Ocupando a sexta colocação com 28 pontos, o Leão da Ilha busca seguir na parte de cima da tabela para continuar brigando pelo G6.

Timão quer manter invencibilidade no fechamento do primeiro turno

O técnico Fábio Carille do Corinthians poderá contar com um importante reforço diante do Sport. O atacante Romero demonstrou estar recuperado de dores na coxa esquerda e tem grandes chances de retornar à equipe titular. Caso apto a voltar, a tendência é que Clayson fique no banco de reservas. Já o meia Marquinhos Gabriel segue fora do time por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda e só deve voltar perto do dia 20.

Por conta disso, a dúvida no meio-campo é evidente. Caso Giovanni Augusto, que foi titular na rodada passada, saia do time, Carille pode colocar Camacho, Pedrinho ou Clayton. Preocupado com a condição física, a tendência é que o comandante defina a equipe titular sem dar treinos. Pablo, com lesão de grau 2 na coxa direita, ainda segue fora por mais cinco semanas. Já o meia Jadson, com dores na costela, pode ter condições de jogo no confronto com o Vitória.

Apesar da grande vantagem do Timão no campeonato, Fagner falou sobre as expectativas até o fim do Brasileirão, além de ressaltar a importância de insistir da humildade. Para ele, tem muita coisa para acontecer.

"Risco sempre existe, pois o futebol é dinâmico. Achar que já ganhou alguma coisa é um perigo. Precisamos manter a humildade e os pés no chão. Ainda faltam 20 rodadas e tem muita coisa para rolar no campeonato", disse.

Leão da Ilha terá mudanças na equipe titular

Apesar da boa fase vivida pelo Sport Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo será obrigado a efetuar duas mudanças na equipe titular. O lateral-esquerdo Mena e o atacante Lenis estão suspenso e não poderão atuar diante Corinthians. No setor defensivo, Sander é o único atleta que o Sport tem da posição no banco de reservas e poderá cobrir a baixa.

Já no ataque, são duas as principais opções para substituir o jogador colombiano: Osvaldo e Thomás. O primeiro conta vantagem por ter mais partidas como titular, mas perde em ritmo de jogo. Machucado, só voltou ao Leão da Ilha na última partida. O segundo dificilmente é titular da equipe do Leão, mas está 100% no condicionamento físico. Porém, o técnico Luxemburgo deve definir quem será titular apenas momentos antes da partida. Em relação ao restante do time, os titulares devem ser os mesmos que vinham atuando bem nas últimas rodadas.

Uma novidade na equipe do Sport é o atacante Anselmo, que está plenamente recuperado de contusão muscular e foi relacionado para a partida deste sábado. A última partida de Anselmo antes da lesão foi contra o Vasco, na sexta rodada da Série A, no dia 10 de junho. A previsão inicial era de dois meses fora, mas o jogador antecipou a volta em cerca de uma semana. O jogador se mostrou aliviado por poder retornar aos gramados, e viu mais pontos positivos do que negativos em voltar a uma equipe mais organizada do que a que deixou.

“Estou muito feliz, esse tempo todo fazendo tratamento foi um pouco complicado, é estressante. Mas me doei ao máximo para recuperar o mais rápido possível, e graças a Deus me recuperei bem. É bom, importante o time estar vencendo. Vim aqui pra somar, e tenho que ter paciência agora, esperar o meu momento, e quando surgir a oportunidade poder ajudar o time a continuar crescendo. Estou feliz da vida e muito contente pelo encaixe do time, que está muito bem”, comentou.