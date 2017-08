Rodriguinho celebra gol e comemora regularidade do Corinthians no Brasileirão

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians bateu o Sport por 3 a 1 na Arena Corinthians, em jogo válido pela décima nona rodada do Brasileirão. Autor de um belo gol, o segundo da equipe paulista, o meia Rodriguinho comentou a boa fase da equipe e celebrou um dos mais lindos gols da sua carreira.

"Está entre os mais bonitos da minha carreira. E eu estava me cobrando muito porque já tinha tido duas oportunidades no primeiro tempo e não tive a perfeição. E era bater assim que eu esperava", disse o atleta em entrevista ao canal Premiere.

De forma descontraída, o meia ainda brincou com o segredo da equipe do técnico Carille, que terminou o primeiro turno de forma invicta, e com recorde de pontos conquistados na história dos pontos corridos.

"O que tem que fazer (para vencer o Corinthians) eu não sei. E mesmo se soubesse eu não falaria. A equipe toda está de parabéns ao manter uma regularidade muito grande, um nível de concentração muito alto e isso é fundamental", completou o atleta na saída do gramado da Arena Corinthians.

Com a vitória, o Corinthians encerrou os primeiros 19 jogos do Campeonato Brasileiro com o recorde de pontos em apenas um turno e ultrapassou o arquirrival Palmeiras. O rival paulista havia conquistado a marca quando foi campeão em 2016 fazendo 44 pontos no segundo turno da competição.

Rodriguinho e os seus companheiros, voltam a entrar em campo daqui a 14 dias, mais precisamente no dia 19 de agosto, quando o Corinthians enfrenta o Vitória, também na Arena Corinthians, pela vigésima rodada do Brasileirão. O primeiro jogo do returno, que seria disputado contra a Chapecoense em Chapecó foi adiado devido a compromissos internacionais do time catarinense.