Carille elogia desempenho do Corinthians no primeiro turno: "Estou muito surpreso e feliz"

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Sport por 3 a 1 com gols de Guilherme Arana, Rodriguinho e Pedro Henrique, e Thallyson desconta para o time pernambucano, neste sábado (5) na Arena Corinthians, em São Paulo. O Timão termina o 1º turno com 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, somando mais um jogo aos 34 sem perder no ano. Em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille mostra surpresa pela campanha do time na primeira parte do campeonato.

"Estou muito surpreso, muito feliz, não só pelos 47 pontos mas com os 44, quando fizemos 41, enfim, é surpreendente, mas mostra a valorização de um trabalho e de um grupo. Estamos muito felizes, mas vamos continuar de jogo a jogo, agora é preparação total pra partida contra o Vitória" declarou o treinador.

O Campeonato Brasileiro fará pausa de duas semanas, e Carille já prepara trabalhos para serem feitos durante esse tempo, visando continuar em boa sequência para o 2º turno, e com os atletas preparados.

"Nós temos que ser bastante inteligentes nessas duas semanas, vamos nos reunir na segunda de manhã pra saber o que fazer, [falar sobre os] jogadores que precisam ganhar força, pra a gente depois ter aí uma outra sequência. Temos que ser inteligentes, saber a dosagem, não dar treino demais ou de menos", disse Fábio Carille.

Por mais que muitos já apontem o Corinthians como campeão ainda no 1º turno pela incrível campanha feita, o técnico e os jogadores vêm dizendo desde o início dos trabalhos que mantém o foco em cada jogo, sem cantar vitória antes do fim, e Carille não desvia de sua filosofia ao falar sobre a postura do time para os próximos jogos.

"Temos que confirmar no 2º turno, são 19 jogos, 57 pontos em disputa, muita coisa. Não podemos afrouxar, mas se continuarmos com essa concentração, essa entrega, não só nos jogos, mas no dia a dia de treinamento, a gente vai dar um passo muito importante pra isso, mas tem muita coisa para acontecer", conta o técnico.

Questionado sobre a possível saída de jogadores do elenco como Rodriguinho, Balbuena, Guilherme Arana, entre outros, o treinador conta que se sente muito tranquilo por tudo que a diretoria vem fazendo para manter os atletas no grupo, fortalecendo cada vez mais o entrosamento.

"Algo que a gente tá na frente, é a questão do grupo, não ficou chegando jogador no meio da temporada. [Sobre as propostas] não sei se foi uma escolha deles, mas hoje me sinto muito tranquilo por tudo que a diretoria tem feito em relação a isso", finalizou Carille.