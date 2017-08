Recuperado de lesão, Jadson sinaliza retorno aos gramados: "Estou zerado"

Foto: (Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Há três semanas tratando de fraturas na costela, Jadson voltou a treinar e revelou estar pronto para voltar aos gramados. Fábio Carille deve contar com retorno do meia já na partida diante o Vitória, nesse sábado (19), às 16h, na Arena Corinthians. Jadson fraturou duas costelas, após se chocar com o ex-Corinthians, Betão, na partida contra o Avaí na Ressacada pela 15º rodada.

O meia de 33 anos treinou normalmente na quarta-feira e indicou que deve ser relacionado no sábado. Na saída de campo, Jadson revelou aos jornalistas que está recuperado das fraturas que lhe tiraram de quatro partidas no Brasil e uma da Sul-Americana.

"Estou zerado já. Vamos ver o que o homem vai fazer"​, falou em menção a Fábio Carille.

As duas semanas de 'folga' da equipe corintiana serviu para recuperar os atletas desgastados fisicamente e em processo de transição aos gramados, casos de Jadson e Marquinhos Gabriel. Apesar da liberação do maestro, Carille deve manter Clayson na equipe titular neste primeiro momento.

Números do Jadson em 2017:

Jogos 31 Gols 8 Assistências 4 Finalizações certas 20 Passes certos 1099 Ações com bola 1738 Chances criadas 31 Desarmes 11

A provável escalação do Corinthians contra o Vitória deve ser: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena, Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Clayson, Romero e Jô. O Timão é líder do Campeonato Brasileiro com oito pontos de vantagem do vice-líder Grêmio.