Volante Paulo Roberto se aproxima de acerto em definitivo com Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians está perto de ter seu "primeiro" reforço para 2018. Mesmo integrando o elenco alvinegro nessa temporada, o volante Paulo Roberto se aproxima de um acordo em definitivo com o Timão para defender a equipe no ano que vem.

Com 30 anos e vínculo contratual ainda com o Audax, Paulo Roberto tem empréstimo com o Timão até dezembro, podendo se estender por mais dois anos, caso se confirme a compra do jogador. Em entrevista ao Estadão, o diretor de futebol Flávio Adauto confirmou o negócio pelo jogador.

"Acho que já está até renovado com o Paulo Roberto, acertamos tudo, está consolidado que ele fica".

A importância de Paulo Roberto no grupo do Corinthians não se reserva apenas a atuar como volante. O atleta chamou a atenção e se desdobrou como lateral-direito por algumas partidas. Além disso, o camisa 28 foi um dos melhores em campo na partida contra o Grêmio, fora de casa. Na vitória por 1 a 0, Paulo Roberto iniciou a jogada que resultou no gol de Jadson.

Um dos poucos jogadores que chegaram no começo de 2017, Paulo Roberto superou a enorme desconfiança da torcida para se firmar no elenco corinthiano. Vindo do Sport Recife, após recusas do rubro-negro pelo volante Rithely, sofreu duras críticas de todos os lados, mas se tornou um reserva interessante para a vaga de Gabriel, titular e peça-chave no esquema de Fábio Carille.

Paulo e todo o elenco corinthiano seguem em treinamento de olho na partida contra o Vitória, sábado (19), na Arena Corinthians. O Timão lidera o Brasileiro com oito pontos de vantagem e um jogo a menos em relação ao Grêmio. Ainda assim, todo o time corinthiano nega e afasta clima de oba-oba. Você acompanhará o duelo do líder no melhor tempo real online à partir das 16h no horário de Brasília.