De interino aos recordes, Carille abre o jogo e revela bastidores de comandar o Corinthians

Quem olha a tabela do Campeonato Brasileiro 2017 e vê o Corinthians disparado no topo, não imagina que o treinador era muito contestado e uma das primeiras apostas a cair nesta temporada. Mas o que realmente aconteceu foi o oposto: título paulista, conquista do título simbólico do primeiro turno invicto e a segunda (ainda em andamento) maior invencibilidade da história do clube.

E toda essa campanha tem nome e sobrenome: Fábio Carille. O ex-assistente corinthiano, desde 2009, assumiu o clube, tem feito história e contou um pouco dessa trajetória em entrevista ao jornalista André Henning, em seu programa 'No Ar', dos canais Esporte Interativo.

A conversa revelou um treinador ainda sem noção do sucesso todo. Carille falou, entre vários assuntos, sobre o elenco corinthiano atual, elogiado por Jô como o melhor que ele já participou. E o técnico disse que essa união foi crescendo de forma natural.

"Naturalmente foi se criando esse vínculo. Já falei várias vezes que sou abençoado por ter esse grupo na mão, com caras muito profissionais e que, mesmo sem jogar, como o Fellipe Bastos, que veio contratado para jogar e não iniciou bem a temporada, é um dos que mais me ajuda. Ainda estou aprendendo, já que é apenas meu primeiro ano, mas sou abençoado. Determino e eles procuram fazer aquilo que peço".

Sobre os erros que comete e já projetando melhoras nos próximos anos, Carille revelou que sempre quer evoluir e até usa conversa com os jogadores durante os jogos para isso.

"Sempre quero melhorar. Na maioria dos jogos, no intervalo, pergunto aos jogadores se eles têm algo a dizer, esperando algo diferente, alguma visão que o jogador tem, mas que o técnico de fora não vê. Ali, no nível do campo não temos total visão. Tem momentos que não falam nada, mas geralmente conversam e dizem aquilo que pode melhorar. Claro que a decisão final é minha, mas escuto todos para que eu abra minha cabeça e tome a decisão".

Num grupo mesclado de jovens e veteranos, o treinador alvinegro revelou os pilares dentro de seu vestiário.

"O Jô, Fagner, Balbuena, Rodriguinho, Cássio, dentre os titulares... Temos uma bela espinha-dorsal".

Assistente de Tite durante muitos anos e presente em todas as conquistas desde 2009, Carille revelou que ainda fala com o atual comandante da Seleção Brasileira, mas quase nada sobre futebol.

"Conversamos direto, mas dificilmente sobre futebol. Ele manda mensagem, me parabenizou após o título paulista, deu risada após minha brincadeira sobre ele ser meu assistente se saísse da Seleção.... Não nego que ele é meu professor, me ensinou muito, mas tento desvincular ao máximo".

Recentemente, sondagens do futebol chinês e até mesmo de Flamengo e Atlético-MG pipocaram nas manchetes dos jornais, mas Fábio reafirmou seu desejo de ficar no Timão.

"Antes do jogo contra o Grêmio, um empresário me ligou, mas não abriu conversas. Nos encontramos e ele falou da proposta de um time chinês para já. Nem abri valores, neguei e agradeci. Fico feliz por ser reconhecido e pelo salário, mas não saio. Já sobre o Flamengo, soube por vocês porque nada chegou a mim. Conheço o diretor Rodrigo Caetano e não acredito que faça isso. Já sobre o Atlético-MG, mesmo sem saber quem trabalha no clube, também desconheço a oferta e não acredito que fariam algo assim".

Com contrato apenas até o fim do ano, o jovem treinador ainda vive a expectativa de ficar muito tempo no banco alvinegro. E Carille ainda sonha em fazer história e quebrar a tradição do pouco tempo de trabalho de um treinador no futebol brasileiro.

"Quero seguir no Corinthians. Tenho essa vontade e o clube já mostrou que é diferente nesse sentido (de manter técnicos por mais de um ano). O episódio Tolima foi um aprendizado enorme e tenho esperanças de ficar muito tempo no Corinthians".

E é saindo da sombra de Tite que Carille quer seguir surpreendendo e mantendo o Corinthians na liderança. Neste sábado (19), o Timão encerra sua "mini-férias" e encara o Vitória pela 21ª rodada do Brasileirão na Arena em Itaquera. A VAVEL Brasil trará tudo da partida com o melhor tempo real da internet brasileira.