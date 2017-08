Corinthians x Vitória AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partida Corinthians x Vitória ao vivo a partir das 16h no horário de Brasília. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Arena Corinthians certamente estará lotada. Não há mais ingressos à venda.

Fique de olho: Romero, atacante: O mais tático jogador do Brasileirão entra no estádio onde é artilheiro e vai ser empurrado pela Fiel para marcar mais gols.

Fique de olho: Neílton, atacante: Rápido, habilidoso e finalizador, Neílton é a esperança da equipe baiana para surpreender o líder.

Mais de 40 mil pessoas são esperadas em Itaquera para essa partida. A Fiel conta os minutos para reencontrar o Timão.

O Corinthians terá o importante retorno de Jadson, que se recuperou de um problema na costela, mas dificilmente entrará em campo. Clayson deve seguir como titular.

No primeiro turno, o Timão venceu com gol de Jô já na reta final da partida. O duelo foi muito ruim e quase sem emoção.

A lei do ex pode acontecer com o zagueiro Wallace, campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial com o Corinthians. Hoje, defende o time que o revelou.

O time deve seguir seu modelo mais fechado, mais reativo e buscando o contra-ataque, principalmente com Neílton.

O Vitória terá de se superar novamente. Após vencer o Flamengo em plena Ilha do Governador, o rubro-negro perdeu em casa e segue brigando na zona de rebaixamento.

Caso o Corinthians vença a Chape, a vantagem pode subir aos 11 pontos, isso, se todos os concorrentes vencerem.

E ainda assim, o alvinegro viu os rivais não aproveitarem a rodada em que o Corinthians não jogou. Na 20ª rodada, abertura do returno, o Timão não enfrentou a Chapecoense, que estava em excursão na Europa.

Foram quase 15 dias de descanso. Desde a vitória contra o Sport, na última rodada do primeiro turno, o Corinthians não entrava em campo.

Depois de muito tempo longe dos gramados, o líder Timão volta aos gramados para buscar aumentar a liderança enfrentando o Leão baiano.

É a abertura da 21ª rodada. E nesta tarde de sábado, Corinthians x Vitória se enfrentam valendo três pontos.

