De volta a campo: após 14 dias sem jogar, Corinthians enfrenta Vitória

Após 14 dias desfrutando uma mini pré-temporada, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Líder isolado, e ainda invicto, o Timão encara o Vitória em seus domínios visando manter a larga vantagem de pontos para o Grêmio, segundo colocado.

O jogo acontece neste sábado, às 16h, na Arena Corinthians, e a promessa é de casa cheia. Mais de 35 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada para o reencontro entre a fiel e a equipe de Fábio Carille.

Atualmente o Corinthians ocupa a primeira colocação da competição com 47 pontos, e ainda não sabe o que é perder. Sem Jadson, que ficará apenas como opção no banco de reservas após se recuperar de uma fratura na costela, Fábio Carille desenhou a equipe no esquema 4-2-3-1 e vai a campo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Já a equipe do Vitória atravessa um momento de recuperação na tabela. O time baiano ocupa a décima nona colocação e luta contra o rebaixamento. O técnico Vagner Mancini aposta na manutenção do seu elenco para bater o líder Corinthians, e vai a campo com: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon, Uillian Correia, David e Yago; Neilton e Tréllez.

A arbitragem do jogo será conduzida pelo goiano Eduardo Tomaz Valadão. Ele terá o auxílio dos bandeiras conterrâneos Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence.

Equipe descansada e com cinco pendurados

Apesar da grande fase que a equipe atravessa, o técnico Fábio Carille também enfretará problemas para a sequência da competição nacional. Jadson, recuperado de lesão ainda não reune condições para assegurar a vaga de titular da equipe, Clayson atuará em seu lugar.

“Jadson realizou o terceiro treino com bola. Se eu precisar de um atleta com suas características, ele estará ao meu lado”, declarou Carille, em entrevista coletiva após o último treinamento antes do confronto.

Além do desfalque do meia, outros cinco atletas não podem tomar cartão amarelo para não desfalcar a equipe no próximo jogo, são eles: o goleiro Cássio, o zagueiro Balbuena, o volante Gabriel e os atacantes Romero e Jô. Todos eles devem iniciar o duelo contra a equipe baiana como titulares.

Sem mistério, Vagner Mancine confirma escalação do Vitória para enfrentar o líder

O técnico Vagner Mancini não fez mistério para confirmar a escalação do Vitória para enfrentar o líder Corinthians. O treinador confirmou os retornos dos atletas Yago e Wallace, que cumpriram suspensão automática no duelo contra o Avaí.

"O time é o mesmo, exatamente aquele que vem jogando, com a volta do Wallace e do Yago. Esse é o time que me deu resultados, então tenho que mexer o menos possível. É uma forma de manter o time ajustado, é um time que tem lideranças", declarou o treinador, em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira (18).

O time baiano entre em campo visando embalar na competição e fugir da degola. Com apenas 19 pontos conquistados, o Vitória vive uma situação de desespero na tabela do Brasileirão.