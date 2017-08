Corinthians confirma desfalques de Arana e Balbuena para duelo contra Chapecoense

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians vive uma má-fase inédita na temporada. Após a equipe sofrer a primeira derrota no Campeonato Brasileiro no último sábado (19), as notícias ruins seguirão abalando o trabalho do Fábio Carille. Isso porque Balbuena e Guilherme Arana, que saíram durante a partida contra o Vitória, sentiram problemas musculares e estão fora do confronto diante a Chapecoense.

O jovem lateral corinthiano saiu ainda no intervalo e tem uma suspeita de lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O jogador já vinha com queixas de dores musculares nesse tempo de parada da equipe, que não atuou por 14 dias. Nesse período, Arana até deixou de treinar com os companheiros.

Já Balbuena terá mais tempo de descanso. Como estava pendurado e tomou amarelo após o apito final, poderá descansar no meio de semana e se tratar de dores no posterior da coxa esquerda.

Tanto Arana, quanto Balbuena passarão por exames nesta terça-feira para saber a gravidade das lesões. A expectativa é de que o defensor retorne no fim de semana, enquanto o jovem jogador pare e só retorne após pausa da Data-Fifa.

Para o confronto diante a Chapecoense, Carille já definiu os substitutos. Léo Santos, jovem da base, fará dupla com Pedro Henrique, enquanto Moisés terá nova chance de atuar na lateral-esquerda.

O Timão deve ter Cássio; Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique, Moisés; Gabriel, Maycon; Clayson, Rodriguinho, Romero; Jô. O alvinegro cumprirá seu jogo atrasado na tabela e pode aumentar a vantagem no topo da tabela em até dez pontos.